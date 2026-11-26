Thí sinh tham dự kỳ thi tại Đại học Kyung Hee, tổ chức tại quận Dongdaemun, Seoul, ngày 21/11. Ảnh: Yonhap

Theo The Korea Herald, giữa những nghi ngờ ngày càng gia tăng về tình trạng gian lận có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), các học sinh được cho là đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Suneung (kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc) năm 2026 đang ngần ngại công khai thành tích vì lo ngại kết quả học tập của mình sẽ bị soi xét.

Trang tin giáo dục địa phương Veritas Alpha ngày 26/11 đưa tin ít nhất 3 học sinh được cho là đã đạt điểm tuyệt đối, căn cứ vào kết quả tự đánh giá sơ bộ. Tuy nhiên, cả học sinh và phụ huynh đều không muốn tiết lộ danh tính.

Trang tin này, vốn thường xác định trường học của những học sinh đạt điểm tuyệt đối và đăng tải các cuộc phỏng vấn với họ, cho biết năm nay đã quyết định giữ kín danh tính các em nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Kết quả chính thức của kỳ thi Suneung năm 2026 dự kiến được công bố vào ngày 11/12. Sự im lặng bất thường này đánh dấu sự khác biệt rõ rệt so với những năm trước, khi thành tích đạt điểm tuyệt đối thường được học sinh, phụ huynh và nhà trường công khai chúc mừng.

Năm 2025, thông tin về một thí sinh đạt điểm tuyệt đối đã xuất hiện ngay trong ngày thi. Sau đó, có tổng cộng 5 thí sinh được xác nhận đạt thành tích này. Trong 10 năm qua, chỉ có 69 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Sự thay đổi trên diễn ra sau vụ bê bối gian lận gây nhiều chú ý, bắt nguồn từ lời thừa nhận của người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi kế toán thuế quốc gia rằng người này đã sử dụng AI để gian lận. Vụ việc làm dấy lên nghi ngờ trong dư luận về tính trung thực của những người đạt điểm cao trong nhiều kỳ thi khác.

Chỉ 2 ngày trước khi kỳ thi Suneung năm 2026 diễn ra, các cơ quan chức năng đã khẩn trương bổ sung các biện pháp chống gian lận, trong đó có việc kiểm tra kính và họa tiết trên cúc áo của thí sinh.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc tăng thời hạn cấm dự thi Suneung đối với những người bị phát hiện gian lận, từ 1 năm lên tối đa 10 năm.

Trong kỳ thi năm nay, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 111 trường hợp vi phạm liên quan đến thiết bị điện tử, trong đó có 54 trường hợp được phát hiện thông qua cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại di động và 5 trường hợp liên quan đến thiết bị thông minh.

Cuộc điều tra dự kiến tiếp tục sau khi kỳ thi kết thúc. Các cơ quan chức năng lên kế hoạch phân tích lịch sử sử dụng các dịch vụ AI và dữ liệu viễn thông để xác minh những trường hợp có dấu hiệu gian lận.

Ủy ban Chống tham nhũng và Nhân quyền Hàn Quốc đang tiếp nhận thông tin tố giác các trường hợp nghi gian lận đến ngày 19/1/2027.