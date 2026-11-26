Chủ động ngăn chặn nguy cơ tảo hôn từ cơ sở

Là địa bàn miền núi, xã Tây Khánh Sơn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tuyên truyền, vận động quần chúng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng và giữ vững kết quả không để xảy ra tảo hôn.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035 (Chương trình MTQG), hướng đến đưa chính sách, pháp luật đến gần người dân, gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bà Cao Thị Chuyển, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ha Nít, vẫn nhớ trường hợp một nữ sinh lớp 8 nghỉ học nhiều ngày liên tiếp. Nắm được thông tin, bà đến nhà tìm hiểu nguyên nhân và vận động gia đình cho em tiếp tục đến trường.

Qua trò chuyện, bà giải thích cho gia đình và nữ sinh về độ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật, những hệ lụy của tảo hôn đối với sức khỏe, việc học tập và tương lai của trẻ em. Nhờ được vận động kịp thời, nữ sinh đã trở lại trường, nguy cơ kết hôn sớm cũng được ngăn chặn.

Theo bà Chuyển, ở tuổi vị thành niên, các em cần tập trung học tập, trang bị kiến thức để có tương lai tốt đẹp thay vì nghỉ học kết hôn sớm. Vì vậy, cứ nghe tin học sinh trong thôn bỏ học, bà lại tìm đến tận nhà.

Thôn Ha Nít hiện có 314 hộ với 1.250 nhân khẩu. Trong đó, khoảng 50 em ở độ tuổi từ 14 đến dưới 18. Một số em đã nghỉ học, tiềm ẩn nguy cơ kết hôn sớm. Vì vậy, việc nắm bắt tình hình, thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các gia đình được xem là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tảo hôn ngay từ cơ sở.

Tại thôn Du Oai, thôn dựa vào người có uy tín mỗi khi phát hiện trường hợp có nguy cơ tảo hôn. Với sự gần gũi, am hiểu đời sống cộng đồng, lời khuyên của họ dễ được các gia đình lắng nghe, tiếp thu.

"Khi phát hiện trường hợp có nguy cơ tảo hôn, thôn đều mời người có uy tín tham gia vận động, thuyết phục để các em không kết hôn trước độ tuổi quy định", bà Nguyễn Thị Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Du Oai, cho biết.

Đường sá, hệ thống giao thông xã Tây Khánh Sơn được đầu tư phục vụ người dân tốt hơn

Là người có uy tín tại thôn Tà Giang, ông Cao Thuấn cho biết, trước đây tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng xảy ra ở thôn. Lý do là người dân còn ảnh hưởng của tập tục lạc hậu và nhận thức còn hạn chế.

Qua thời gian, nhờ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người có uy tín, nhận thức của người dân từng bước thay đổi. Bây giờ, bà con hiểu rằng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, giống nòi và tương lai con cháu, nên tình trạng này không còn ở thôn. "Khi thấy gia đình nào có ý định gả con sớm, mọi người đều đến khuyên nhủ, phân tích để họ hiểu và thay đổi", ông Thuấn chia sẻ.

Không chỉ tích cực tuyên truyền, ông Thuấn còn gương mẫu trong phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng. Gia đình ông từng hiến đất làm đường, đồng thời vận động thêm 6 hộ cùng tham gia.

Ông cũng là một trong những người tiên phong chuyển vườn tạp sang trồng sầu riêng từ khoảng 15 năm trước. Hiện vườn nhà ông có 60 cây sầu riêng cho thu hoạch, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Chính quyền phối hợp gia đình và nhà trường chung tay đẩy lùi tảo hôn

Toàn xã Tây Khánh Sơn hiện có 8 thôn với khoảng 7.711 người thuộc 13 dân tộc cùng sinh sống, trong đó phần lớn là đồng bào Raglai.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Cao Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn, cho biết đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin chưa đồng đều. Vì vậy, thời gian qua, địa phương chú trọng công tác PBGDPL, đưa chính sách, pháp luật đến gần hơn với đồng bào DTTS, gắn tuyên truyền với mục tiêu phát triển bền vững. Nội dung tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới, đất đai, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tội phạm.

Xã cũng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, tăng cường phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể, gia đình và nhà trường. Các trường học đẩy mạnh trang bị kiến thức pháp luật, sức khỏe sinh sản và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Cùng với đó, chính quyền xã phối hợp với các thôn nắm bắt tình hình, nhất là tại những gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động và ngăn ngừa nguy cơ kết hôn sớm.

Các thôn ở xã Tây Khánh Sơn tăng cường tuyên truyền phòng, chống tảo hôn

Theo bà Hằng, trong quá trình này, người có uy tín, già làng và trưởng thôn phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các lực lượng ở cơ sở tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Nhờ am hiểu phong tục, tập quán và được cộng đồng tin tưởng, họ trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân, góp phần phòng, chống tảo hôn và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Khánh Sơn thông tin thêm, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được lồng ghép trong các Chương trình MTQG, duy trì thực hiện thường xuyên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những lĩnh vực thiết thực với đồng bào dân tộc thiểu số như hôn nhân và gia đình, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới, đất đai, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tội phạm.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, trong 5 năm gần đây, xã Tây Khánh Sơn không xảy ra trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Một số trường hợp có nguy cơ kết hôn sớm đã được phát hiện, vận động và ngăn chặn kịp thời. Để đạt được kết quả này, địa phương xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi hành vi của người dân về hôn nhân và gia đình.

Thời gian tới, xã tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng nhóm phụ huynh và học sinh bậc THCS, đồng thời cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật để người có uy tín phát huy hiệu quả vai trò vận động tại cơ sở. Đây là cách để Tây Khánh Sơn giữ vững kết quả không có tảo hôn, góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2035 tại vùng đồng bào Raglai.