Học sinh trường Trung học Thực hành trả lời câu hỏi của giáo viên bằng tiếng Anh. Ảnh: Thái An.

Sáng 26/11, tiết Toán của lớp 10.1 tại trường Trung học Thực hành (Đại học Sư phạm TP.HCM), có phần sôi nổi hơn thường lệ. Thay vì bắt đầu bằng công thức hay định nghĩa về vectơ, thầy Lê Chân Đức mở đầu bài học bằng một video đặt ra tình huống cứu nạn tàu trên biển với phần nội dung và câu hỏi hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tình huống trong video nhanh chóng thu hút sự chú ý của học sinh. Khi thầy Đức đưa ra câu đố, học sinh hào hứng, nhanh chóng tìm cách trả lời. Các học sinh của lớp 10.1 vừa vận dụng kiến thức đã học, vừa thử diễn đạt suy nghĩ bằng tiếng Anh.

Đây là cách thầy Đức dẫn dắt học sinh vào bài Vectors in the coordinate plane (Vectơ trong mặt phẳng tọa độ, chương trình Toán 10). Thông qua tình huống thực tế và trò chơi bằng ngoại ngữ, thầy muốn tạo hứng thú, giúp học sinh ôn lại kiến thức cũ trước khi bước vào nội dung chính.

Trong quá trình giảng bài, thầy Đức kết hợp giải thích các khái niệm Toán học với việc hỗ trợ học sinh về từ vựng, cách phát âm. Những thuật ngữ khó được giải nghĩa ngay tại lớp, cách diễn đạt chưa chính xác cũng được thầy điều chỉnh.

Không khí tương tự cũng diễn ra trong tiết Hóa học lớp 11.1 của thầy Nguyễn Hoàng Hạt. Với bài Methods of separating and purifying organic compounds (Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ), thầy sử dụng tiếng Anh trong giảng giải, kết hợp trình chiếu nội dung bài học trên màn hình. Giáo viên và học sinh tương tác bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, tùy từng nội dung và tình huống trong lớp.

Bài giảng bằng tiếng Anh của giáo viên môn Toán Lê Chân Đức. Ảnh: Thái An.

Dạy bằng tiếng anh nhưng không làm giảm yêu cầu môn học

Hai tiết học nêu trên đều nằm trong mô hình dạy học khoa học bằng tiếng Anh theo tiếp cận CLIL (Content and Language Integrated Learning - dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ) được trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm TP.HCM triển khai thí điểm trong năm học này.

Theo TS Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng trường Trung học Thực hành, mục tiêu của mô hình không chỉ giới hạn ở các môn khoa học tự nhiên mà hướng tới nhiều lĩnh vực, trong đó có khoa học xã hội, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm.

TS Tú nhấn mạnh trường Trung học Thực hành không đặt mục tiêu đưa tiếng Anh vào toàn bộ nội dung bài học ngay từ đầu mà lựa chọn một số chủ điểm phù hợp để triển khai. Cách làm này xuất phát từ thực tế ngay cả khi học bằng tiếng Việt, không phải tất cả học sinh đều hiểu đầy đủ kiến thức môn học. Nếu chuyển toàn bộ nội dung sang tiếng Anh, các em có thể gặp thêm khó khăn trong tiếp nhận bài.

Vì vậy, trường lựa chọn mô hình CLIL (Content and Language Integrated Learning). Trong đó, mục tiêu học tập của môn học vẫn là trọng tâm, còn tiếng Anh đóng vai trò ngôn ngữ truyền tải kiến thức. Giáo viên chọn những nội dung phù hợp, tổ chức hoạt động bằng ngoại ngữ và sử dụng tiếng Việt khi cần thiết để bảo đảm học sinh hiểu bài.

TS Nguyễn Thị Tú, Hiệu trưởng trường Trung học Thực hành. Ảnh: Thái An.

Đặc biệt, nhà trường khuyến khích học sinh dám nói, dám trình bày và chấp nhận sai. Lỗi ngôn ngữ không làm giảm đánh giá về nội dung khoa học, bởi mục tiêu là giúp học sinh sử dụng tiếng Anh để chuyển tải kiến thức đã hiểu.

TS Tú cho rằng việc đưa tiếng Anh vào trường học không thể chờ đến khi các trường sư phạm đào tạo được đội ngũ giáo viên có trình độ ngoại ngữ đáp ứng đầy đủ yêu cầu mới bắt đầu triển khai. Trong bối cảnh đó, nhà trường cần tìm cách thực hiện phù hợp với năng lực hiện tại của giáo viên và học sinh, đồng thời tạo cơ hội để cả hai cùng nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh trong quá trình dạy và học.

Thông tin thêm về mô hình CLIL, TS Nguyễn Thị Tú cho biết CLIL được thiết kế dựa trên khung 4Cs gồm Content (nội dung), Communication (ngôn ngữ giao tiếp), Cognition (tư duy) và Culture (văn hóa, cộng đồng). Trong đó, giáo viên không chỉ chuẩn bị thuật ngữ mà còn phải xác định học sinh cần dùng ngôn ngữ nào để giải thích, so sánh, phân tích hay đánh giá một vấn đề.

Năm học 2026-2027 được trường xác định là giai đoạn tạo nền. Kế hoạch đặt mục tiêu sáu tổ chuyên môn tham gia, mỗi tổ thực hiện tối thiểu bốn tiết dạy trong học kỳ, riêng tổ Kỹ năng sống là hai tiết trong một năm học.

Giáo viên cần được gỡ 'kẹt' tiếng Anh

Để triển khai dạy học khoa học bằng tiếng Anh, năng lực ngoại ngữ của giáo viên là một trong những vấn đề được đặt ra. Bàn về vấn đề này, TS Vật lý Nguyễn Đông Hải, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nghiệp vụ Giáo dục Hải Tuệ, cho rằng rào cản lớn nhất khiến nhiều giáo viên chưa thể phát triển chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học nằm ở ngoại ngữ.

TS Vật lý Nguyễn Đông Hải chỉ ra những "điểm nghẽn" khi triển khai dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh. Ảnh: Thái An.

Sau hơn 10 năm trải nghiệm giáo dục tại các trường đại học ở Mỹ, ông nhận thấy giáo viên Việt Nam cần được tháo gỡ rào cản tiếng Anh trước khi nghĩ đến việc đứng lớp hoàn toàn bằng ngoại ngữ. Ngay cả việc đọc tài liệu, khai thác học liệu nước ngoài cũng có thể giúp giáo viên mở rộng nguồn kiến thức và phương pháp giảng dạy.

“Điều cản trở lớn nhất khiến các thầy cô không thể phát triển bản thân và nâng cao chất lượng dạy học chính là các thầy cô bị kẹt ở chỗ tiếng Anh”, TS Hải nhận định.

Tuy nhiên, việc triển khai không chỉ phụ thuộc vào năng lực tiếng Anh. Ông Hải cho rằng giáo viên còn cần thay đổi tư duy, được trang bị phương pháp giảng dạy và có công cụ hỗ trợ phù hợp. Ba nhóm năng lực ông đề cập gồm mindset (tư duy), skill set (kỹ năng) và tool set (công cụ).

Trong đó, mindset giúp giáo viên hiểu vì sao cần đưa tiếng Anh vào môn học, mục tiêu hướng tới là gì và lợi ích đối với người học. Skill set bao gồm ngoại ngữ, kiến thức chuyên ngành và phương pháp giảng dạy tích hợp nội dung với ngôn ngữ. Tool set là những công cụ, trong đó có AI, giúp giáo viên chuẩn bị bài giảng, học liệu và các hoạt động bằng tiếng Anh hiệu quả hơn.

Ông Hải cho rằng, bên cạnh năng lực chuyên môn và ngoại ngữ, tâm lý của giáo viên cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đổi mới giảng dạy.

Thời gian gần đây, một số giáo viên tự quay bài giảng bằng tiếng Anh, đăng lên mạng để chia sẻ với cộng đồng nhưng nhận về bình luận chê bai, thậm chí từ đồng nghiệp. TS Hải cho rằng những phản ứng tiêu cực này có thể khiến giáo viên thiếu tự tin, dè dặt hơn khi thử nghiệm phương pháp mới.

Để giáo viên có thể thực sự tiếp cận và làm chủ cách dạy mới, TS đề xuất các trường cần tạo điều kiện về thời gian cho việc học và thực hành. Thực tế hiện nay cho thấy nhiều giáo viên được cử đi bồi dưỡng vẫn phải đảm bảo đầy đủ tiết dạy, công việc chuyên môn và các nhiệm vụ khác như một giáo viên toàn thời gian.

Việc vừa hoàn thành công việc thường ngày, vừa học ngoại ngữ và tiếp nhận phương pháp giảng dạy mới khiến quá trình đào tạo khó đạt hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, khi giáo viên có đủ thời gian, kỹ năng và vượt qua tâm lý e ngại, những khó khăn còn lại trong quá trình triển khai sẽ dễ tháo gỡ hơn.

"Việc dạy Toán, Hóa học hay các môn khoa học bằng tiếng Anh không đơn thuần là chuyển đổi ngôn ngữ trong lớp học. Điều này còn đòi hỏi sự chuẩn bị về đội ngũ, phương pháp và môi trường để giáo viên có thể thử nghiệm, điều chỉnh và từng bước làm chủ cách dạy mới", TS Hải nhấn mạnh.