Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; cán bộ, giáo viên và học sinh thuộc các trường có bài tham gia dự thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình

Giáo viên và học sinh tham dự chương trình

Cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường năm 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức diễn ra từ ngày 10/3 đến 30/5/2026.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT ban hành thể lệ cuộc thi, Sở GD&ĐT tỉnh đã ban hành công văn về việc triển khai cuộc thi đến các đơn vị trực thuộc, đồng thời đề nghị UBND các xã, phường phối hợp chỉ đạo, quán triệt tới toàn thể các đơn vị thể lệ, nội dung, hình thức, quy định bài dự thi, phương thức xét chọn bài tham dự cuộc thi.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình

Cuộc thi được triển khai qua 3 vòng: cấp trường, cấp xã/phường/đơn vị trực thuộc và cấp tỉnh. Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 580 tác phẩm dự thi ở cả 3 cấp học: tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT). Ban Tổ chức đã làm việc khách quan, nghiêm túc để lựa chọn 47 tác phẩm xuất sắc trao giải cấp tỉnh.

Những tác phẩm tham gia cuộc thi đã thể hiện được góc nhìn, tiếng nói và nhận thức của học sinh về bạo lực học đường, các vấn đề trên không gian mạng cũng như mong muốn được học tập trong môi trường an toàn, hạnh phúc, không bạo lực.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho những tác phẩm xuất sắc ở từng cấp học. Trong đó, giải Nhất cấp tiểu học thuộc về em Đào Minh Khôi, lớp 2A, Trường Tiểu học Vũ Sơn; giải Nhất cấp THCS thuộc về em Thân Thị Mỹ Trà, lớp 9A5, Trường THCS Hoàng Đồng; giải Nhất cấp THPT thuộc về em Nguyễn Thị Phường, lớp 11A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Tràng Định.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Nhất cho các em học sinh

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Nhì cho các em học sinh

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải Ba cho các em học sinh

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Đồng thời, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường đang có xu hướng diễn biến phức tạp trong thực tiễn.