Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã phối hợp với HEAD Kim Song Mã và HEAD Thiện Phát Thịnh triển khai nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ngay từ những năm đầu đi học.

Chương trình tuyên truyền kết hợp tặng mũ bảo hiểm góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông. (Ảnh: CAKH)

Tại các điểm trường, bên cạnh hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm, cán bộ CSGT trực tiếp hướng dẫn học sinh cách lựa chọn mũ phù hợp với kích cỡ đầu, đội mũ đúng cách và cài quai chắc chắn. Thông qua hình thức hướng dẫn trực quan, sinh động, các em được trang bị những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Dịp này, phụ huynh và giáo viên cũng được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, việc trao tặng mũ bảo hiểm không chỉ góp phần hỗ trợ phương tiện bảo vệ an toàn cho học sinh mà còn nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục, nhắc nhở trẻ chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Thông qua chương trình với thông điệp "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - bảo vệ tương lai", lực lượng CSGT và các đơn vị phối hợp mong muốn lan tỏa thói quen đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng, bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho thế hệ trẻ.