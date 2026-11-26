Quyết định có hiệu lực từ ngày 3.12.2026, không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại các trường công lập và học viên học chương trình giáo dục phổ thông tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Nhiều dịch vụ trường học có mức thu tối đa mới

Theo Quyết định 163/2026/QĐ-UBND, các khoản thu được chia thành 5 nhóm dịch vụ, gồm: ăn uống, bán trú; trông giữ, chăm sóc học sinh ngoài giờ; giáo dục kỹ năng sống; đưa đón người học và các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác.

Cụ thể, đối với tiền ăn, mức thu tối đa bữa sáng là 22.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp mầm non và 25.000 đồng/học sinh/ngày đối với cấp tiểu học, THCS, THPT.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Hoàng Hương

Mức thu tối đa bữa trưa và bữa phụ đối với cấp mầm non là 35.000 đồng/trẻ/ngày; cấp tiểu học là 45.000 đồng/học sinh/ngày. Đối với cấp THCS và THPT, mức thu tối đa bữa trưa là 45.000 đồng/học sinh/ngày. Riêng mức thu tiền ăn bán trú cấp tiểu học đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Đối với dịch vụ chăm sóc bán trú, mức thu tối đa là 235.000 đồng/học sinh/tháng. Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú có mức trần 200.000 đồng/trẻ/năm học đối với cấp mầm non và 133.000 đồng/học sinh/năm học đối với cấp phổ thông.

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ có mức thu tối đa 12.000 đồng/học sinh/giờ (60 phút).

Đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống do cơ sở giáo dục công lập tổ chức, mức thu tối đa là 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy đối với cấp mầm non và 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Mức thu này không bao gồm các nội dung thuộc chương trình, thời lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT và nội dung bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa tại các trung tâm.

Với dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô, mức thu tối đa là 10.000 đồng/học sinh/km.

Một số dịch vụ khác cũng được quy định mức trần cụ thể, gồm nước uống 16.000 đồng/học sinh/tháng; tiền ở đối với học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú) là 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa do cơ sở giáo dục công lập tổ chức có mức thu tối đa 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy đối với cấp mầm non và 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các khoản thu này không áp dụng đối với nội dung đã nằm trong chương trình và thời lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường phải công khai, thỏa thuận với phụ huynh trước khi thu

Về cơ chế quản lý thu, chi, Quyết định 163/2026/QĐ-UBND yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể. Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch và không vượt mức trần quy định.

Nhà trường chỉ được thu tiền đối với những dịch vụ người học có nhu cầu và tự nguyện sử dụng; không thu các khoản đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc thuộc chương trình giáo dục bắt buộc.

Đối với những dịch vụ đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí kinh phí từ nguồn khác, nhà trường chỉ được thu phần chi phí còn thiếu (nếu có).

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm sử dụng tiền thu đúng mục đích, công khai các khoản thu, chi và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế theo quy định. Đồng thời, các khoản thu phải được báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp để theo dõi, kiểm tra và giám sát.

Đáng chú ý, trường hợp tổng nguồn thu từ người học và các nguồn thu hợp pháp khác thấp hơn chi phí cung cấp dịch vụ, đơn vị phải tự tính toán phương án bù đắp phần thiếu hụt bằng các nguồn kinh phí hợp pháp của mình, ngân sách nhà nước không cấp bù.