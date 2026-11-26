Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”, do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành, được giao cho Sở Dân tộc và Tôn giáo làm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt, tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Đề án đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), bảo đảm nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng, địa bàn tỉnh.

Đến năm 2030, ít nhất một nửa người dân được phổ biến pháp luật

Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 100% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng, ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL. Ít nhất 70% tài liệu được số hóa, công khai trên môi trường mạng hoặc phát hành bằng hình thức phù hợp. Mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL được bồi dưỡng theo chương trình của Đề án.

Về phạm vi tiếp cận, ít nhất 50% người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến pháp luật; tỷ lệ này đạt 60% ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; đạt 70% đối với nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Trong đó, ít nhất 30% hoạt động được thực hiện bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số và 50% thông qua môi trường số.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Khánh Sơn, địa phương miền núi tập trung đông đồng bào DTTS sinh sống

Giai đoạn 2031-2035, Đề án hướng tới số hóa 100% chương trình, tài liệu PBGDPL; bảo đảm mỗi xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 2 người làm công tác này được bồi dưỡng. Đồng thời, 100% đội ngũ nòng cốt và người làm công tác PBGDPL được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ.

Tỷ lệ người dân được phổ biến pháp luật phấn đấu đạt ít nhất 70% ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 90% tại các địa bàn đặc biệt khó khăn và nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Tỷ lệ hoạt động PBGDPL bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số nâng lên ít nhất 50%, qua môi trường số đạt 80%.

Đáng chú ý, Đề án đặt mục tiêu 100% bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, chức sắc, chức việc và người đứng đầu các tổ chức tôn giáo được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL.

Đưa nội dung phòng, chống tảo hôn đến từng xã

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức 12 hội nghị phổ biến pháp luật về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc tại 12 xã, thu hút 1.250 đại biểu tham dự.

Bên cạnh đó, Sở tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với gần 240 người tham dự; 1 hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số với 145 đại biểu.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách dân tộc, phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và nâng cao năng lực triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ và những quy định pháp luật gắn với đời sống.