Sau 5 tháng đào tạo, các khóa học đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch. Công tác giảng dạy, huấn luyện, kiểm tra, thi tốt nghiệp được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm đánh giá khách quan, thực chất trình độ, năng lực học viên và an toàn tuyệt đối. Kết quả, 100% học viên hoàn thành khóa học, được công nhận tốt nghiệp với tỷ lệ khá, giỏi 55%.

Đại tá Vũ Văn Thiết, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không - Không quân phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

Đại tá Vũ Văn Thiết gắn quân hàm, trao chứng chỉ tốt nghiệp loại Giỏi tặng đại diện học viên.

Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện dạy học và trang bị kỹ thuật, song nhà trường đã chủ động chuẩn bị, tổ chức điều hành huấn luyện chặt chẽ, từng bước cập nhật nội dung, chương trình theo hướng sát thực tế đơn vị, chú trọng huấn luyện thực hành, rèn luyện kỹ năng theo chức trách, nhiệm vụ. Quá trình học tập, học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Văn Thiết biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, khoa, đơn vị, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên; yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức đào tạo; học viên tốt nghiệp về đơn vị phải vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác; tích cực tự học, tự rèn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.