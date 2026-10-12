Đọc gì trước khi đến Hội An?

Du khách check-in tại một quán cà phê ở Hội An. Ảnh: Phạm Thắng.

Từng thuộc tỉnh Quảng Nam, Hội An hiện là một phần của TP Đà Nẵng sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025. Khu phố cổ nằm trên địa bàn phường Hội An. Nơi đây tiếp tục giữ vị trí quan trọng trên bản đồ du lịch miền Trung, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Giữa nhịp phát triển du lịch, Hội An vẫn giữ sức hấp dẫn riêng nhờ những con phố nhỏ, mái ngói rêu phong và không gian văn hóa bên sông Hoài. Du khách có thể dạo bước qua Chùa Cầu, ghé các hội quán cổ, thưởng thức cao lầu hoặc tìm hiểu nghề làm đèn lồng truyền thống.

Song, vẻ đẹp phố Hội không chỉ nằm ở những điểm tham quan quen thuộc. Đằng sau mỗi nếp nhà, món ăn và con phố còn có những câu chuyện về lịch sử, giao thương và đời sống cộng đồng.

Trước chuyến đi, du khách có thể tìm hiểu Hội An qua những trang sách. 5 ấn phẩm Tri Thức - Znews gợi ý mang đến những góc nhìn khác nhau về vùng đất di sản, qua ẩm thực, nhiếp ảnh, hội họa và lịch sử văn hóa.

Chuyện cơm Hội An của Nir Avieli, NXB Đà Nẵng xuất bản năm 2024. Ảnh: Natebooks.

Chuyện cơm Hội An

Nghiên cứu văn hóa ẩm thực

Hội An nổi tiếng với cao lầu, cơm gà, mì Quảng và nhiều món ăn đường phố. Tuy nhiên, những hương vị làm nên danh tiếng của phố Hội không chỉ xuất hiện trong thực đơn nhà hàng. Chúng còn gắn với bữa cơm gia đình, phong tục và nếp sinh hoạt của người dân địa phương.

Trong Chuyện cơm Hội An, nhà nhân học người Israel Nir Avieli dành 456 trang tìm hiểu mối liên hệ giữa thức ăn và cộng đồng tại đô thị cổ. Tác phẩm được xây dựng trên quá trình nghiên cứu thực địa bắt đầu từ năm 1998. Những đợt lưu trú kéo dài giúp ông quan sát sự biến đổi của đời sống ẩm thực khi Hội An phát triển du lịch.

Cuốn sách đưa người đọc vào những bữa cơm thường nhật và không gian ăn uống trong các dịp lễ hội. Tác giả tìm hiểu cách người dân lựa chọn nguyên liệu, chế biến, thưởng thức món ăn và duy trì các tập quán ẩm thực.

Điểm đáng đọc nằm ở góc nhìn của một nhà nghiên cứu nước ngoài về văn hóa ăn uống bản địa. Ẩm thực được đặt trong mối quan hệ với gia đình, cộng đồng và lịch sử giao thương của Hội An.

Hội An lang thang phố nhớ của Tam Thái, NXB Tổng hợp TP.HCM xuất bản năm 2025. Ảnh: Fahasa.

Hội An lang thang phố nhớ

Sách ảnh - tản văn

Một Hội An của nhiều thập niên trước được tái hiện qua ống kính nhiếp ảnh gia Tam Thái. Tác phẩm tập hợp hình ảnh và những dòng ghi chép từ các chuyến đi của ông, trải dài từ năm 1980 đến 2024.

Qua từng trang sách, độc giả bắt gặp phố Hội trong những thời điểm khác nhau. Có những góc phố, ngôi nhà và sinh hoạt đời thường đã thay đổi theo thời gian. Một số hình ảnh vẫn giữ nét thân thuộc với du khách hôm nay.

Khác với những tập sách ảnh chỉ chú trọng cảnh đẹp, tác giả còn kể lại hoàn cảnh và cảm xúc phía sau mỗi bức hình. Hình ảnh kết hợp mô tả, đưa người xem trở lại Hội An của những năm tháng cũ. Độc giả có thể quan sát những thay đổi của phố cổ qua gần nửa thế kỷ, đồng thời nhận ra các dấu ấn văn hóa vẫn được bảo tồn. Đây là lựa chọn phù hợp với người yêu nhiếp ảnh và thích khám phá Hội An bằng những chuyến đi bộ.

Khi đặt chân đến phố cổ, du khách có thể tìm lại các góc phố trong ảnh và đối chiếu với diện mạo hiện tại. Chuyến tham quan nhờ đó có thêm chiều sâu, thay vì chỉ dừng ở việc chụp hình tại các địa danh nổi tiếng.

Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An của Nguyễn Thái Bình và Phạm Hoàng Hải, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2024. Ảnh: Fahasa.

Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An

Cẩm nang du lịch văn hóa

Vì sao Hội An có Chùa Cầu mang dấu ấn Nhật Bản, những hội quán người Hoa và các ngôi nhà cổ với kiến trúc giao thoa? Cuốn sách giúp độc giả tìm lời giải trước khi bắt đầu hành trình khám phá phố Hội. Tác phẩm giới thiệu Hội An qua lịch sử hình thành, hệ thống di tích và các giá trị văn hóa đặc trưng.

Điểm nhấn là thời kỳ thương cảng phát triển sầm uất vào thế kỷ XVI-XVII. Khi ấy, Hội An là nơi gặp gỡ của thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản và các nước phương Tây. Những cuộc giao thương để lại dấu ấn trong kiến trúc, phong tục, ẩm thực và đời sống cư dân. Các công trình còn tồn tại ngày nay trở thành chứng tích cho quá trình giao lưu văn hóa kéo dài nhiều thế kỷ.

Thay vì chỉ chiêm ngưỡng kiến trúc, du khách có thể nhận diện những lớp văn hóa tạo nên diện mạo đặc biệt của đô thị di sản.

Hội An trong tôi của Trần Hoàng Đức ghi lại phố cổ qua những nét vẽ tay và ghi chép về kiến trúc, ẩm thực cùng đời sống địa phương. Ảnh: Fahasa.

Hội An trong tôi

Artbook - du ký

Hội An hiện lên qua nét vẽ của Trần Hoàng Đức, thay vì những bức ảnh du lịch thông thường. Toàn bộ hình ảnh trong sách đều được tác giả thực hiện bằng tay. Tác phẩm đưa độc giả dạo quanh những địa danh quen thuộc như Chùa Cầu, Hội quán Phúc Kiến và Hội quán Quảng Đông.

Hành trình còn có những món ngon như mì Quảng, cao lầu, cơm gà Phố Hội và các quán cà phê mang không khí yên bình của phố cổ.

Toàn bộ nội những công trình kiến trúc, món ăn và góc phố trở thành chất liệu sáng tạo đều được tác giả ghi lại bằng hội họa. Qua đó, độc giả có thể cảm nhận vẻ đẹp của đô thị cổ dưới góc nhìn cá nhân.

Cuốn sách phù hợp với người yêu nghệ thuật, thích ký họa và tìm kiếm những trải nghiệm nhẹ nhàng trong chuyến đi. Các trang tranh cũng có thể gợi ý một lịch trình khám phá Hội An, kết hợp tham quan di tích, thưởng thức đặc sản và dừng chân tại những quán cà phê.