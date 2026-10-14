Cô gái 19 tuổi bám rễ cây, chinh phục những ngọn núi hiểm trở nhất nhì Tây Bắc

Ở tuổi 19, Bùi Thị Mai Anh, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Hà Nội), đã chinh phục 4 đỉnh núi nổi tiếng Tây Bắc gồm Chu Va 12, Can Chua Thìa Sảng, Nam Kang Ho Tao và Vân Sam Hoàng Liên.

Mai Anh chinh phục các cung leo núi hiểm trở bậc nhất Tây Bắc ở tuổi 19. Ảnh: NVCC

Chuyến săn mây mở màn

Mai Anh bắt đầu trekking vào tháng 12/2025. Yêu thiên nhiên, thích khám phá, cô dành dụm tiền làm thêm để đăng ký tour chinh phục Phu Sa Phìn (Sơn La), một cung leo núi còn khá mới mẻ thời điểm đó.

“Vì là lần đầu nên mình chọn đi theo tour đông người để đảm bảo an toàn. May mắn, thời tiết hôm đó thuận lợi. Mình được ngắm hoàng hôn rực rỡ, bình minh với biển mây cuồn cuộn và bầu trời đêm đầy sao”, Mai Anh nhớ lại.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, trong chưa đầy một năm, Mai Anh đã chinh phục 7 đỉnh núi nổi tiếng miền Bắc. Đáng nhớ nhất với cô là hành trình chinh phục hai đỉnh Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng (Lai Châu) vào tháng 2/2026.

Cô gái choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ với biển mây bình minh, đêm ngàn sao trên đại ngàn. Ảnh: NVCC

Với nhiều người đam mê trekking, Chu Va 12 và Can Chua Thìa Sảng là những cung đường đầy thử thách bởi độ dốc lớn, đá tai mèo sắc nhọn và vực sâu hun hút. Với Mai Anh, cô gái cao 1,54m, địa hình hiểm trở càng khiến việc di chuyển khó khăn hơn.

“Vì chiều cao khiêm tốn, sải chân ngắn nên mình di chuyển khó hơn người khác. Có những đoạn dốc đứng, trơn trượt, không có gờ hay khe đá đủ rộng để đặt chân, mình buộc phải ngồi trượt xuống hoặc dồn sức bám vào rễ cây”, Mai Anh kể.

Thử thách lớn nhất là đoạn sống núi Can Chua Thìa Sảng, nơi một bên là vách đá nghiêng, bên kia là vực sâu. Địa hình hiểm trở khiến Mai Anh liên tục trượt ngã, hai bàn tay trầy xước vì bám chặt vào rễ cây. Cô phải căng người, dò từng khe đá để tìm chỗ đặt chân an toàn.

Cung đường chinh phục đỉnh đôi Chu Va - Can Chua để lại nhiều ấn tượng nhất cho Mai Anh về độ hiểm trở. Ảnh: NVCC

Mặc dù vậy, Mai Anh vẫn cố gắng tự đi từng bước chứ không nhờ ai dìu đỡ. Phần thưởng cho sự kiên trì ấy là khung cảnh mê hồn trên đỉnh Can Chua.

“Lúc nhìn thấy chiếc chóp mạ vàng ghi tên ngọn núi, mình đã rất xúc động. Nó như một tấm huy chương dành cho những kẻ lì lợm đến liều mạng như mình”, Mai Anh nói.

Một mình "tốt nghiệp" Nam Kang Ho Tao, “chạm” rừng cổ thụ Vân Sam

Sau khi chinh phục thành công 2 ngọn núi đôi hiểm trở, Mai Anh tiếp tục hạ quyết tâm phải "tốt nghiệp” Nam Kang Ho Tao. Cung đường này được mệnh danh là “hung thần Tây Bắc” với những con suối trơn trượt và lối đi mất dấu trong rừng sâu.

Vì cung này chi phí đắt đỏ, thời gian kéo dài hơn những cung khác, lại ít bên tổ chức vào thời điểm cuối mùa trekking, Mai Anh không thể tìm được bạn đồng hành.

Mai Anh leo Nam Kang Ho Tao cùng porter dẫn đường. Clip: NVCC

Không ngần ngại, cô quyết định trích toàn bộ tháng lương làm thêm, thuê riêng một porter (người dẫn đường) địa phương.

"Lần đầu tiên đi núi một mình cùng porter 3 ngày 2 đêm là một trải nghiệm mới mẻ, có phần liều lĩnh. Tuy hành trình kéo dài nhưng nhờ tâm lý thoải mái, tự chủ nhịp độ nên mình hoàn thành chuyến đi rất suôn sẻ”, Mai Anh kể.

Với cô, quãng đường đi Nam Kang Ho Tao chỉ dài hơn chứ không quá khó như cung Chu Va – Can Chua.

Đến tháng 9/2026, Mai Anh tiếp tục đặt chân lên cung Vân Sam Hoàng Liên. Đây là cung đường mới khai thác, nổi tiếng với quần thể thực vật cổ thụ quý hiếm.

Chiêm ngưỡng những cây Vân Sam đại ngàn sừng sững ở độ cao trên 2.000m, cô gái trẻ không giấu được sự xúc động. Bất chấp đôi chân đau nhức vì phải gánh lực xuống dốc liên tục, cảm giác được tận mắt chứng kiến "báu vật của rừng già" đã xóa tan mọi mệt mỏi thể xác.

Cung leo Vân Sam gắn liền với loài cây cổ thụ quý Vân Sam Hoàng Liên, chủ yếu phân bổ trên dãy Hoàng Liên Sơn.Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình đã qua, Mai Anh thấy may mắn khi luôn được gia đình ủng hộ. Cô chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, làm thêm kiếm tiền trang trải các chuyến đi để theo đuổi đam mê.

Những hành trình vượt núi giúp Mai Anh trở nên bình tĩnh, sống tích cực và sẵn sàng đón nhận thử thách.

Gửi lời khuyên đến những người muốn thử sức với trekking, nữ sinh 19 tuổi chia sẻ: “Hãy rèn luyện thể lực thật tốt và kiểm tra kỹ thời tiết trước mỗi chuyến đi để có hành trình an toàn, trọn vẹn”.