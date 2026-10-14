Tham dự hội thi có 7 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên. Thành viên tham gia là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và đoàn viên, thanh niên xã Ia Hiao.

Các đội thi thuyết trình và giới thiệu mâm cơm để Ban giám khảo chấm điểm. Ảnh: Lạc Hà

Mỗi đội thực hiện một bữa cơm gia đình dành cho 6 người, gồm các món ăn bảo đảm cân đối các nhóm chất dinh dưỡng, phù hợp với điều kiện kinh tế và thực phẩm sẵn có tại địa phương. Thời gian chế biến là 90 phút. Sau thời gian này, các đội thuyết trình và giới thiệu mâm cơm của đội mình, mỗi đội không quá 5 phút.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải khuyến khích. Giải Nhất thuộc về đội số 4 (thôn Chrôh Pơnan và bôn Hiao), giải Nhì thuộc về đội số 7 (Hội Nông dân xã), giải Ba thuộc về đội số 3 (thôn Sô Ma Lơng và thôn Yên Phú), 4 giải khuyến khích thuộc về các đội còn lại.

Xã Ia Hiao tổ chức hội thi Bữa cơm dinh dưỡng năm 2026. Thực hiện: Lạc Hà

Hội thi nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026) và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026); đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã.