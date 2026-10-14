Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng

Sự kiện do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trang trọng tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Cùng dự buổi lễ có các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương và địa phương; các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, đại diện các tôn giáo, dân tộc và người dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ và Australia tại Việt Nam.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Liệt sĩ trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc

Xúc động đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ: "Với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi có mặt tại đây, kính cẩn nghiêng mình dâng lên các Anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh, các chị - những người anh hùng mãi mãi tuổi 20, đem máu xương của mình đổi lấy thanh xuân cho đất nước". Theo tiếng gọi của Đảng, của quê hương, các anh chị đã cùng với hàng triệu thanh niên dấn thân vào nơi lửa đạn, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trường kỳ kháng chiến, đi đến thắng lợi cuối cùng. Sự hy sinh của các anh chị là vô giá, công lao của các anh chị là to lớn. Chiến thắng lớn từ hy sinh to lớn, Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ. Vinh quang thuộc về các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc, đã quên mình vì hạnh phúc của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 cùng Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đưa trang thiết bị hiện đại vào thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh. Trong thời gian từ ngày 23/6 đến ngày 5/10/2026, Đội K74 và các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Những mẫu sinh phẩm còn lại, cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc để phân tích mẫu, lưu trữ tại ngân hàng gen quốc gia. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến".

Sau Lễ truy điệu, hàng trăm quân nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đã di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ từ khu vực hành lễ lên xe chuyên dụng và đưa về an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh. Trên quãng đường khoảng 26 km di chuyển qua nhiều tuyến phố thuộc 11 phường ở Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn người dân đứng dọc tuyến đường, cầm nhành hoa trắng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân và thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ nay các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình thương yêu vô hạn của những người ở lại.

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trong đó có 307 bộ kèm di vật. Trong tổng số này, 698 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được Thành phố triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng chức năng tập trung rà soát những địa điểm có thông tin về nơi an táng liệt sĩ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và vận động nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm. Song song với hoạt động tìm kiếm, quy tập, công tác thu thập mẫu hài cốt để giám định ADN được chú trọng nhằm phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường thu thập, đối chiếu hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin từ thân nhân, nhân chứng...

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đoàn Bộ Quốc phòng viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đoàn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đoàn Bộ Công an viếng các Anh hùng liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đúng 7h30, nghi thức duyệt lễ an táng hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Nghi thức duyệt ngay trước buổi lễ nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất trình tự nghi lễ và phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo, an toàn.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ), dự kiến diễn ra lúc 10 giờ hôm nay 14/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân

Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) đã rất xúc động khi nghĩ về "58 năm các liệt sĩ lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ".

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong mùa xuân năm 1968. Các đồng chí là những ngọn gió làm nên dáng đứng Việt Nam, xây nên Thành đồng Tổ quốc. Suốt 58 năm qua, các anh, các chị, những chiến sĩ giải phóng quân, biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung, vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn. Các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng chính sự hy sinh của các anh, các chị đã làm nên ngày thống nhất; các đồng chí không kịp chứng kiến một Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các anh, các chị đã góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tại Nhà quàn hài cốt các liệt sỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Tìm kiếm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất

Cũng trong tháng 7, ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Xúc động phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, "Sứ mệnh này tiếp tục được triển khai cho tới khi quy tập được đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ ngày đêm ngóng tin tức người thân. Chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương".

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng cho biết, trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh đã rất tích cực, thúc đẩy nhanh việc phân tích, đánh giá chặt chẽ trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khẩn trương khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng khẳng định chúng ta với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn, nguyện làm hết sức mình nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hi sinh cao cả của các anh cho đất nước có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn.