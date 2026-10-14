Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng diễn ra từ ngày 16 đến 18/10
Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/10 tại xã Văn Chấn, với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần tôn vinh giá trị cây chè Shan tuyết cổ thụ, quảng bá sản phẩm trà và giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương.
Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham gia hội chợ sản vật vùng cao, trưng bày chè Shan tuyết; trải nghiệm phiên chợ ẩm thực văn hóa vùng cao; thưởng thức các tiết mục trình diễn văn hóa và trò chơi dân gian truyền thống.
Điểm nhấn của chương trình là lễ tôn vinh cây chè tổ diễn ra vào sáng 17/10 tại khuôn viên cây chè tổ, thôn Pang Cáng; lễ khai mạc diễn ra lúc 8 giờ cùng ngày tại sân tổ chức sự kiện thôn Suối Giàng.
Tiếp đó là hoạt động livestream sao chè thủ công, quảng bá và bán các sản phẩm trà Shan tuyết; đêm tiệc Trà Shan tuyết kết hợp trình diễn trang phục các dân tộc vào buổi tối.
Ngày 18/10, du khách có thể tham gia hoạt động thi hái chè tại các thôn Suối Giàng, Pang Cáng và Văn Chấn.
Lễ hội là dịp tôn vinh nghề trồng, chế biến chè truyền thống, nâng cao giá trị thương hiệu Trà Shan tuyết Suối Giàng, đồng thời tạo cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa địa phương.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/le-hoi-tra-shan-tuyet-suoi-giang-dien-ra-tu-ngay-16-den-1810-post911880.html