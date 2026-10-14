Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng diễn ra từ ngày 16 đến 18/10

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham gia hội chợ sản vật vùng cao, trưng bày chè Shan tuyết; trải nghiệm phiên chợ ẩm thực văn hóa vùng cao; thưởng thức các tiết mục trình diễn văn hóa và trò chơi dân gian truyền thống.

Lễ tôn vinh cây chè tổ là hoạt động nổi bật của chương trình, được tổ chức sáng 17/10 tại thôn Pang Cáng.

Điểm nhấn của chương trình là lễ tôn vinh cây chè tổ diễn ra vào sáng 17/10 tại khuôn viên cây chè tổ, thôn Pang Cáng; lễ khai mạc diễn ra lúc 8 giờ cùng ngày tại sân tổ chức sự kiện thôn Suối Giàng.

Lễ hội tôn vinh nghề làm chè truyền thống, nâng cao giá trị thương hiệu Trà Shan tuyết Suối Giàng.

Tiếp đó là hoạt động livestream sao chè thủ công, quảng bá và bán các sản phẩm trà Shan tuyết; đêm tiệc Trà Shan tuyết kết hợp trình diễn trang phục các dân tộc vào buổi tối.

Phần trình diễn pha trà Shan tuyết Suối Giàng, nét đẹp văn hóa gắn với những gốc chè cổ thụ trăm tuổi.

Ngày 18/10, du khách có thể tham gia hoạt động thi hái chè tại các thôn Suối Giàng, Pang Cáng và Văn Chấn.

Lễ hội là dịp tôn vinh nghề trồng, chế biến chè truyền thống, nâng cao giá trị thương hiệu Trà Shan tuyết Suối Giàng, đồng thời tạo cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa địa phương.