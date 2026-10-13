Một không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam vào tối 24/11/2026.

Chương trình có khoảng 60.000 người tham gia, bảo đảm đặc sắc, hấp dẫn, an ninh, an toàn tuyệt đối; tạo điểm nhấn ấn tượng của tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Tuần phim Việt Nam và chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu về di sản, bảo tàng, thư viện, trong suốt tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; chỉ đạo mở cửa tối đa các thiết chế trực thuộc Bộ, miễn hoặc giảm phí phục vụ nhân dân; đồng thời phải thông tin, tuyên truyền rộng rãi, có hướng dẫn phù hợp để nhân dân biết, đăng ký tham gia trải nghiệm; triển khai có chất lượng các hoạt động lễ hội văn hóa-thể thao-du lịch trong kế hoạch đã ban hành do bộ chủ trì, phối hợp tổ chức.

Phó Thủ tướng yêu cầu các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phải tạo được dấu ấn ngay trong lần tổ chức đầu tiên để định hình giá trị và sức sống lâu dài của Ngày Văn hóa Việt Nam, để mỗi năm đến ngày 24/11 người dân mong đợi, chủ động và thực sự thấy mình là một phần của ngày văn hóa.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc phải thực sự lấy nhân dân làm chủ thể, phấn đấu bảo đảm mọi người dân đều được tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Không khí tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Lai Châu. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Các hoạt động phải thực sự gần dân, thuận tiện cho dân, phù hợp với từng đối tượng; không chỉ tổ chức cho nhân dân xem mà để nhân dân trực tiếp tham gia và làm nên ngày hội, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Cộng đồng dân cư phải được xác định là trung tâm, gắn chặt các hoạt động văn hóa với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đưa hoạt động về với xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố; qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa con người, gia đình và các thế hệ, giữa các dân tộc, tôn giáo, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và củng cố sức mạnh đại đoàn kết.

Mở rộng tối đa các không gian văn hóa để phục vụ nhân dân; phát huy đồng bộ tất cả hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh, thiết chế văn hóa-thể thao, thiết chế du lịch, vui chơi giải trí, ẩm thực, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; khuyến khích mở cửa rộng rãi, kéo dài thời gian phục vụ, miễn hoặc giảm phí dịch vụ phù hợp, nhất là vào ngày 24/11 để người dân được tham gia và được thụ hưởng./.

Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và tích cực trong việc chuẩn bị nội dung các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở. Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kết hợp có ý nghĩa sâu sắc; văn hóa bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng con người, gắn kết cộng đồng; đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa. Sự kết hợp này phải theo hướng tự nhiên, tạo động lực tương tác, bổ trợ để phát huy giá trị văn hóa Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam; đồng thời là dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Việc kết nối thành một tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, tạo thành một chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp, thực sự đi vào đời sống nhân dân.