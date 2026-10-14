Quảng Trị:Từ tấm thẻ thành viên TPO đến những vị khách thật

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải là điểm đến được chú ý của du khách quốc tế khi đến Việt Nam

Cánh cửa đã mở, nhưng phải biết đi qua

Tại Diễn đàn TPO lần thứ 10 ở Đài Trung (Đài Loan), hồ sơ gia nhập của Quảng Trị được thông qua, đưa tỉnh trở thành thành viên của tổ chức này. Thông tin ấy có ý nghĩa với một địa phương đang chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2027. Song từ tên gọi “thành viên” đến một đoàn khách đặt tour là cả quãng đường phải làm.

Chia sẻ cùng Văn Hoá, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị cho biết: "Quảng Trị có Phong Nha - Kẻ Bàng, hệ thống hang động, những di tích gắn với ký ức chiến tranh và không gian văn hóa của các cộng đồng miền núi. Từng điểm đến có sức hút riêng. Điều một đối tác lữ hành ở nước ngoài cần, ngoài hình ảnh đẹp, là chương trình đi mấy ngày, kết nối bằng đường nào, trải nghiệm gì, chất lượng dịch vụ ra sao và ai chịu trách nhiệm khi phát sinh vấn đề".

Điều chúng tôi cần sau khi gia nhập TPO là những đầu mối hợp tác cụ thể. Sở sẽ kết nối doanh nghiệp Quảng Trị với các đối tác trong mạng lưới, cùng xây dựng sản phẩm phù hợp từng thị trường và theo dõi kết quả sau mỗi hoạt động xúc tiến.

Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị Lê Minh Tuấn

Đó là lý do tư cách thành viên TPO cần được sử dụng như một kênh làm việc thường xuyên. Tỉnh có thể giới thiệu điểm đến tại các diễn đàn, tiếp cận những thành phố và doanh nghiệp trong mạng lưới, tìm hiểu thị hiếu từng thị trường. Nhưng cuộc gặp đầu tiên chỉ có ích khi sau đó hai bên cùng xây dựng được chương trình khảo sát, một tuyến khách thử nghiệm hoặc một thỏa thuận đưa sản phẩm vào hệ thống bán tour.

"Quảng Trị cũng cần chọn rõ thứ mình muốn giới thiệu. Một hành trình qua các địa danh lịch sử đòi hỏi cách thuyết minh khác với tour khám phá hang động; chuyến đi tìm hiểu đời sống cộng đồng lại cần thời gian và sự tham gia thực chất của người dân. Gom mọi thứ vào một lời mời chung chung về “tiềm năng” sẽ khó giúp đối tác hình dung họ có thể bán gì cho khách", ông Tuấn nhấn mạnh.

Không dừng ở những cuộc xúc tiến

Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Trị cũng cho rằng, diễn đàn TPO tại Đài Trung có các cuộc gặp giữa chính quyền và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Với Quảng Trị, đây là dịp tiếp cận đối tác; kết quả cần được theo dõi sau khi diễn đàn khép lại. Ai quan tâm tuyến Phong Nha? Ai muốn kết nối hành trình di sản, lịch sử? Đối tác nào đủ khả năng đưa khách đến và doanh nghiệp nào ở địa phương có thể đón họ?

Động Phong Nha

Công việc ấy không thể giao hết cho một hội nghị quảng bá. Cơ quan quản lý cần mở đường kết nối và cung cấp thông tin đáng tin cậy về điểm đến. Doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và các điểm trải nghiệm phải cùng ngồi lại để tính một sản phẩm có giá, có lịch trình, có khả năng phục vụ ổn định. Nếu mỗi bên chỉ giới thiệu phần việc của mình, khách vẫn phải tự ghép một chuyến đi rời rạc.

Với thị trường quốc tế, khâu đón khách còn nằm ở những chi tiết rất cụ thể: ngôn ngữ hướng dẫn, thông tin đặt dịch vụ, cách di chuyển giữa các điểm, thời gian mở cửa hay phương án khi thời tiết làm thay đổi lịch trình. Một đoàn khảo sát có thể thích cảnh quan Quảng Trị, nhưng chỉ ký hợp đồng khi những câu hỏi ấy được trả lời rõ. Đây cũng là chỗ doanh nghiệp địa phương cần tham gia từ đầu, thay vì chờ tỉnh xúc tiến xong mới tìm cách tiếp nhận khách…

"TPO mở thêm khả năng tiếp cận thị trường Đông Bắc Á và trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch. Cơ hội mở đường bay quốc tế cũng được ngành du lịch tỉnh nhắc tới. Tuy nhiên, đường bay hay lượng khách mới vẫn là mục tiêu cần tiếp tục xúc tiến, chưa thể xem là kết quả trực tiếp của việc gia nhập mạng lưới", ông Lê Minh Tuấn nhấn mạnh.

Năm Du lịch quốc gia 2027 có thể là thời điểm để Quảng Trị giới thiệu những sản phẩm đã chuẩn bị cho các đối tác TPO, mời họ đến khảo sát, xây dựng các tour du lịch và mở bán cho du khách vào dịp này. Một năm có nhiều sự kiện sẽ tạo sự chú ý đối với du khách quốc tế. Điểm đến Quảng Trị sẽ giữ chân doanh nghiệp và du khách bởi chính chất lượng, lúc đó tấm thẻ thành viên mới bắt đầu có giá trị ngoài phòng họp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khảo sát hệ thống giếng cổ Gio An

Quảng Trị được công nhận là thành viên TPO tại phiên họp Ban Điều hành lần thứ 47, trong khuôn khổ Diễn đàn TPO lần thứ 10 diễn ra từ ngày 16–18.9.2026 ở Đài Trung. Theo Sở VHTTDL Quảng Trị, mạng lưới TPO gồm 119 thành phố và 67 tổ chức, doanh nghiệp du lịch thuộc 18 quốc gia, vùng lãnh thổ là cơ hội cho Du lịch Quảng Trị tiếp cận được dòng khách quốc tế trong thời gian tới.