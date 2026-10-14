Đưa ẩm thực Đà Nẵng lên không gian số

Ẩm thực địa phương luôn có sức hấp dẫn với du khách. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Từ việc đưa sản phẩm OCOP lên ứng dụng Grab đến định hướng hợp tác với ShopeeFood, thành phố mở thêm hướng phát triển kinh tế ẩm thực gắn với chuyển đổi số, quảng bá văn hóa và nâng cao trải nghiệm du khách.

Mở rộng thị trường cho đặc sản địa phương

Ẩm thực từ lâu là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng. Những món ăn như mỳ Quảng, cao lầu, bánh tráng cuốn thịt heo, bún mắm, bánh xèo hay các loại đặc sản chế biến truyền thống vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức thực khách, đồng thời mang theo câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất.

Khi công nghệ số tác động mạnh mẽ đến hành vi tiêu dùng, việc đưa những giá trị ẩm thực lên các nền tảng trực tuyến đang mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch và kinh tế địa phương.

Tháng 8 năm nay, Đà Nẵng và Grab Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động Sàn giao dịch “OCOP - Đặc sản Đà Nẵng” trên ứng dụng Grab. Đây là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế số giữa hai bên được ký kết vào tháng 9/2025, hướng đến hỗ trợ các chủ thể OCOP, tiểu thương và hộ kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua không gian mua sắm trực tuyến, người dân và du khách có thể tìm hiểu nguồn gốc, đặc trưng, câu chuyện sản phẩm và đặt mua các đặc sản địa phương ngay trên thiết bị di động. Việc tích hợp thông tin sản phẩm với dịch vụ giao nhận giúp rút ngắn khoảng cách giữa cơ sở sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng ngoài các kênh phân phối truyền thống.

Theo thông tin từ Grab Việt Nam, trong giai đoạn đầu triển khai, chương trình hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu số cho hơn 80 chủ thể sản xuất, kinh doanh OCOP, chủ yếu có sản phẩm đạt 4 sao, 5 sao, cùng 14 điểm, cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố.

Từ tháng 9/2026, các bên tiếp tục mở rộng phạm vi tham gia đối với những sản phẩm còn lại. Chương trình đặt mục tiêu doanh thu bán sản phẩm OCOP tăng ít nhất 10% trong năm 2026 và duy trì mức tăng trưởng hai con số từ năm 2027.

Mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số” cũng được triển khai cùng thời điểm, hướng đến xây dựng khu chợ truyền thống nổi tiếng về ẩm thực này thành điểm kinh doanh thích ứng với môi trường số. Grab phối hợp Ban Quản lý chợ Cồn hướng dẫn tiểu thương mở gian hàng trên GrabFood, GrabMart, quản lý đơn hàng, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia các chương trình quảng bá trực tuyến.

Không dừng ở việc mở gian hàng, chương trình còn chú trọng trang bị kỹ năng số cho hộ kinh doanh, từ xây dựng thông tin sản phẩm, xác định giá bán, khối lượng đóng gói đến quản lý đơn hàng và triển khai khuyến mại. Đây là những kỹ năng thiết thực đối với tiểu thương vốn quen với phương thức mua bán trực tiếp, ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 vừa diễn ra tạo sự hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hình thành hệ sinh thái ẩm thực số

Tiếp nối các hoạt động hợp tác với Grab, Đà Nẵng đang nghiên cứu phát triển hệ sinh thái ẩm thực số với sự tham gia của ShopeeFood, hướng đến kết nối hoạt động kinh doanh ẩm thực với quảng bá du lịch và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Tại cuộc họp ngày 7/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất chủ trương hợp tác nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái ẩm thực số với Công ty CP Foody (ShopeeFood). Doanh nghiệp đề xuất 9 nhóm nội dung hợp tác giai đoạn 2027 - 2030, trong đó trọng tâm là xây dựng Bản đồ ẩm thực số Đà Nẵng, giới thiệu các món ăn, cơ sở kinh doanh, chợ truyền thống, tuyến phố ẩm thực và những điểm trải nghiệm tiêu biểu.

Bản đồ dự kiến tích hợp mã QR, thông tin điểm đến, gợi ý hành trình và các chương trình ưu đãi. Thông qua đó, du khách có thể chủ động lựa chọn món ăn, tìm kiếm địa chỉ phù hợp và kết nối trải nghiệm ẩm thực với những hoạt động tham quan, vui chơi khác.

ShopeeFood cũng đề xuất hỗ trợ cơ sở kinh doanh số hóa hình ảnh, thực đơn, ứng dụng công cụ quản lý bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng số và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cạnh đó, thành phố cũng nghiên cứu triển khai chương trình “Chợ ẩm thực Đà Nẵng” tại 10 chợ truyền thống, kết hợp số hóa gian hàng, kiểm soát an toàn thực phẩm và kết nối sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương vào chuỗi cung ứng ẩm thực. Bên cạnh đó là ý tưởng xây dựng “Thẻ ẩm thực Đà Nẵng”, gắn hoạt động thưởng thức món ngon với các chương trình kích cầu và sự kiện du lịch.

Theo lộ trình đề xuất, năm 2027 sẽ lựa chọn sản phẩm, địa bàn thí điểm; giai đoạn 2028 - 2029 đánh giá, điều chỉnh và nhân rộng những mô hình hiệu quả; năm 2030 tổng kết, đề xuất định hướng hợp tác tiếp theo.

Các chuyên gia du lịch cho rằng, với lợi thế hội tụ nhiều không gian ẩm thực đặc sắc từ đô thị biển, phố cổ Hội An đến các làng quê, vùng miền núi, Đà Nẵng có điều kiện hình thành những tuyến trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Khi được kết nối hiệu quả với nền tảng số, các sản phẩm này góp phần tăng doanh thu từ việc kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và lan tỏa hình ảnh điểm đến.