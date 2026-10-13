Phụ nữ Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền nghị quyết

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng hoa chúc mừng hội thi. (Ảnh: T.T)

Hội thi là hoạt động thiết thực của các cấp hội phụ nữ Bắc Ninh và cán bộ, hội viên các tầng lớp phụ nữ chào mừng sự kiện Bắc Ninh lên thành phố và cùng hướng về kỷ niệm 96 năm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026).

Đồng chí Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Ninh cho biết: "Năm 2026 là năm đầu tiên, đánh dấu mốc quan trọng trong việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ nhất đi vào cuộc sống của từng cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố. Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, công tác tuyên truyền của Hội Phụ nữ các cấp không thể dừng lại ở các phương thức truyền thống mà phải có sự bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ".

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ và các đại biểu. (Ảnh: TT).

Hội thi tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026 là môi trường, diễn đàn rộng lớn để cán bộ, tuyên truyền viên thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, nhất là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền. "Qua đó, giúp các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Hội được lan tỏa một cách sinh động, trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ và đi sâu vào đời sống của từng hội viên", đồng chí Nguyễn Phương Mai nhấn mạnh.

Qua vòng thi sơ khảo sôi nổi được tổ chức ở 5 Cụm thi, thu hút 96 đội thi đến từ 96 xã, phường, gần 1.800 thành viên tham gia; 12 đội thi với hơn 400 thành viên - những tuyên truyền viên nhiệt huyết, tài năng xuất sắc đã vào vòng Chung kết gồm Hội liên hiệp Phụ nữ các xã, phường: Võ Cường-Kinh Bắc; Chũ-Sa Lỹ; Yên Thế-Xuân Lương; Lương Tài-Ninh Xá; Hiệp Hòa-Đồng Việt, và đội thi của Hội Phụ nữ Công an thành phố, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố .

Các đội tham dự phần thi Chào hỏi. (Ảnh: T.T)

Tại vòng Chung kết, Ban Giám khảo và các cổ động viên đã chứng kiến màn tranh tài sôi nổi, tự tin và đầy sáng tạo của các đội thi qua 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Tài năng. Qua mỗi phần thi, các tuyên truyền viên đã thể hiện kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, tinh thần sáng tạo và nhất là sự chủ động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác Hội.

Các đội đã mang đến hội thi nhiều phần thi đặc sắc, ấn tượng. (Ảnh: T.T)

Mỗi đội thi đã mang đến một màu sắc riêng, thể hiện sự chuẩn bị công phu, tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, truyền đạt cơ bản nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Bắc Ninh lần thứ I đến đông đảo hội viên, phụ nữ.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lương Tài; 2 giải Nhì cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Thế và phường Hiệp Hòa; 3 giải Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường: Chũ, Kinh Bắc và Hội Phụ nữ Công an thành phố; 6 giải Khuyến khích cũng trao các giải phụ gồm: Phần thi chào hỏi ấn tượng và Phần thi Tài năng ấn tượng cho các đội xuất sắc.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” tri ân những đóng góp, sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cá nhân đối với công tác Hội và phong trào Phụ nữ thành phố. (Ảnh: TT).

Dịp này, Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” tri ân những đóng góp, sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cá nhân đối với công tác Hội và phong trào Phụ nữ thành phố Bắc Ninh thời gian qua.