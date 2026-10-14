Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, trao giải Nhất cho tác giả Đặng Thị Thúy (thành phố Hải Phòng) ở thể loại truyện ngắn. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 12/10, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu với chủ đề “Lai Châu - Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển.”

Buổi Lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến 36 điểm cầu các xã và livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và Phát thanh - Truyền hình Lai Châu.

Dự buổi Lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Thanh Hải; ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các tác giả đoạt giải và gần 1.000 đại biểu tại các điểm cầu.

Sau hơn 3 tháng triển khai, từ Lễ phát động Cuộc thi ngày 2/6/2026 đến hết thời hạn nhận tác phẩm 15/9/2026, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận 229 tác phẩm của 144 tác giả đến từ 21 tỉnh, thành phố trong cả nước, ở độ tuổi từ 13 đến 86. Riêng Lai Châu có 108 tác phẩm của 72 tác giả đến từ 19 xã, phường tham gia.

: Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giải Nhất ở thể loại ký cho tác giả Đinh Hồng Dương (Công an tỉnh) với tác phẩm “Chuyện kể dưới tán Đỗ Quyên ngàn năm". (Nguồn: Vietnam+)

Các tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại “Truyện ngắn” và “Ký,” khai thác phong phú những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người và đời sống lao động, sản xuất; phản ánh phong tục, tập quán, lễ hội, tri thức bản địa, tiềm năng du lịch, quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Qua đó, khắc họa những nét đặc sắc của vùng đất, con người Lai Châu cùng những đổi thay và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.

Công tác tổ chức Cuộc thi được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Ban Giám khảo chấm độc lập các tác phẩm đủ điều kiện theo Quy chế, Hướng dẫn chấm và phiếu chấm của từng thể loại.

Trên cơ sở kết quả chấm, tổng hợp và xếp loại, Ban Giám khảo lựa chọn 50 tác phẩm vào vòng chung khảo, gồm 25 truyện ngắn và 25 tác phẩm ký.

Qua xem xét, đánh giá tại vòng chung khảo, Ban Giám khảo thống nhất đề xuất Ban Tổ chức trao giải cho 26 tác phẩm, với 13 tác phẩm ở mỗi thể loại.

Tại Lễ tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích, với tổng giá trị 287,2 triệu đồng.

Trong đó, giải Nhất thể loại truyện ngắn thuộc về tác phẩm “Hoa Tớ dày vẫn nở dọc triền nương” của tác giả Đặng Thị Thúy (thành phố Hải Phòng); giải Nhất thể loại ký thuộc về tác phẩm “Chuyện kể dưới tán đỗ quyên ngàn năm” của tác giả Đinh Hồng Dương (Lai Châu).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đánh giá cao sự tâm huyết, tài năng và sức sáng tạo của các tác giả; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, các cơ quan, đơn vị phối hợp và sự hưởng ứng tích cực của các tác giả trong, ngoài tỉnh.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và ông Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải và tặng hoa chúc mừng các tác giả đoạt giải. (Nguồn: Vietnam+)

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, các tác phẩm có chất lượng cần tiếp tục được giới thiệu, quảng bá rộng rãi, phát huy giá trị trong đời sống; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị lựa chọn tác phẩm tiêu biểu để phục vụ công tác giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa đọc và quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển văn học, nghệ thuật; tạo điều kiện để văn nghệ sỹ, nghệ nhân tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Việc khai thác chất liệu, câu chuyện, hình ảnh và địa danh trong các tác phẩm để xây dựng sản phẩm truyền thông, giới thiệu điểm đến, khuyến khích chuyển thể, sân khấu hóa sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Lai Châu, thu hút du khách và làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Cuộc thi góp phần phát hiện, tôn vinh những tác phẩm có giá trị về đất và người Lai Châu, khơi dậy cảm hứng sáng tạo, tình yêu quê hương và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc; qua đó lan tỏa hình ảnh Lai Châu giàu truyền thống, giàu tiềm năng và khát vọng phát triển đến với bạn đọc, công chúng trong cả nước./.