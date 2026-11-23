Bà Nguyễn Thị Thập (thứ 2 từ trái qua) đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ tại nhiều địa phương, từ Gia Định, Chợ Lớn, Tân An, Mỹ Tho đến Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu…

Trong khí thế hừng hực ấy, những "chiến sĩ tóc dài" không chỉ đảm nhận công việc phục vụ khởi nghĩa mà còn trực tiếp tổ chức lực lượng, chỉ huy chiến đấu. Nhiều người trở thành những thủ lĩnh được quần chúng tin tưởng, góp phần làm nên sức mạnh của phong trào cách mạng ở Nam Bộ.

Khí phách nữ thủ lĩnh trong phong trào đấu tranh cách mạng

Một trong những gương mặt tiêu biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Bảy (1912-1941), Tỉnh ủy viên tỉnh Chợ Lớn, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc, người trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa tại Cần Giuộc, tỉnh Long An (theo địa danh trước đây).

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, sớm mồ côi mẹ, bà Nguyễn Thị Bảy từng làm nghề đốn củi ở Rừng Sác để kiếm sống. Cuộc đời nhiều cơ cực đã giúp bà thấu hiểu nỗi khổ của người lao động dưới chế độ thực dân. Bà cùng chồng tham gia cách mạng, được kết nạp vào Đảng và từng bước trưởng thành trong phong trào đấu tranh tại địa phương.

Chân dung Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy. Ảnh tư liệu của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Trước cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, bà được giao chỉ đạo lực lượng cách mạng tại 3 xã: Phước Lai, Long Đức Đông và Long Hậu Tây. Khi lệnh khởi nghĩa được phát động, lực lượng do bà lãnh đạo đã tiến công đồn bót, thu vũ khí, phá bỏ bộ máy tề xã, thiết lập chính quyền cách mạng. Đến ngày 26/11/1940, nghĩa quân đã làm chủ tình hình tại địa bàn hoạt động.

Tuy nhiên, ngày 27/11, thực dân Pháp đưa lực lượng xuống đàn áp. Dù kiên cường chống trả suốt 15 ngày đêm nhưng nghĩa quân phải rút về Rừng Sác để bảo toàn lực lượng.

Ngày 26/12/1940, bà Nguyễn Thị Bảy bị bắt tại bến đò Rạch Dừa. Dù chịu những trận tra tấn dã man, bà vẫn giữ vững khí tiết, không khai báo về tổ chức cách mạng. Bị kết án tử hình, bà hy sinh ngày 5/4/1941 tại Cần Giuộc.

Trước lúc hy sinh, bà vẫn gửi gắm niềm tin vào thắng lợi của cách mạng: "Kỳ này khởi nghĩa thất bại, kỳ sau nhất định thành công".

Lời nói ấy thể hiện ý chí kiên cường của người nữ cán bộ cách mạng, người đã dành trọn cuộc đời ngắn ngủi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tại Vĩnh Long, bà Hà Thị Lan (1915-1992), còn có tên khác là Nguyễn Thị Hồng, trên cương vị Tỉnh ủy viên Vĩnh Long, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm, bà đã trực tiếp lãnh đạo lực lượng khởi nghĩa tại địa phương.

Trong những ngày tháng 11/1940, bà chỉ huy 50 chiến sĩ xung kích cùng khoảng 300 người dân tiến đánh quận Vũng Liêm. Dưới sự chỉ huy của bà, lực lượng khởi nghĩa đã thu toàn bộ súng đạn của đối phương, thành lập chính quyền cách mạng và Tòa án cách mạng.

Dấu ấn của bà Hà Thị Lan không chỉ nằm ở việc trực tiếp chỉ huy một cuộc tiến công mà còn thể hiện khả năng tổ chức, tập hợp quần chúng. Sự tham gia của hàng trăm người dân cho thấy sức lan tỏa của phong trào cách mạng và uy tín của người nữ cán bộ lãnh đạo tại địa phương.

Cũng tại Vĩnh Long, bà Ngô Thị Huệ (1918 - 2022), Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được giao nhiệm vụ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa theo kế hoạch tiến công tại quận Châu Thành và thị xã Vĩnh Long.

Bà Ngô Thị Huệ chụp cùng đoàn đại biếu Colombia, các chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân và Bảo tàng, tháng 12/2019 nhân dịp Bà về dự hội thảo “Vai trò của đội quân tóc dài trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” nhân kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi do Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức.

Tuy nhiên, khi kế hoạch khởi nghĩa tại thị xã bị bại lộ, đối phương tăng cường phòng bị nghiêm ngặt, bà đã kịp thời điều chỉnh phương án tác chiến. Thay vì tiếp tục tiến công theo kế hoạch ban đầu, bà chỉ đạo nghĩa quân chuyển hướng đánh chiếm các đồn bót nhỏ, kết hợp tuyên truyền vũ trang và bao vây thị xã.

Bà trực tiếp dẫn đầu một đội nghĩa quân tiến đánh thị trấn Long Hồ, sau đó rút về Rừng Dơi. Trong hoàn cảnh đầy nhạy cảm, quyết định chuyển hướng của bà Ngô Thị Huệ cho thấy sự chủ động, linh hoạt của một nữ cán bộ lãnh đạo trước tình thế bất lợi.

Dù hoạt động tại những địa bàn khác nhau, đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, nhưng sự hiện diện của những nữ thủ lĩnh Nguyễn Thị Bảy, Hà Thị Lan và Ngô Thị Huệ đã khẳng định vai trò và năng lực lãnh đạo của phụ nữ ngay từ những giai đoạn đầy gian khó của cách mạng Việt Nam.

Nguyễn Thị Thập - Người nữ chỉ huy kiên trung giữa ngọn lửa Nam Kỳ

Trong số những phụ nữ trực tiếp lãnh đạo Khởi nghĩa Nam Kỳ, bà Nguyễn Thị Thập (1908-1996) là một nhân vật đặc biệt. Hình ảnh người nữ chỉ huy đang mang thai gần ngày sinh nở, dùng khăn rằn nịt bụng để tiếp tục dẫn đầu nghĩa quân tiến đánh đồn Tam Hiệp đã trở thành dấu ấn khó quên về lòng quả cảm và ý chí kiên cường của phụ nữ Nam Bộ.

Bà Nguyễn Thị Thập là người phụ nữ đầu tiên được trao tặng Huân chương Sao Vàng cao quý

Bà Nguyễn Thị Thập tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Tốt, sinh ngày 10/10/1908. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Đồng Tháp), bà sớm chứng kiến cảnh người dân chịu nhiều áp bức dưới chế độ thực dân, phong kiến.

Năm 1929, bà tham gia hoạt động cách mạng, vận động nông dân đấu tranh chống áp bức, bóc lột. Năm 1931, bà được kết nạp vào Đảng. Với bí danh Mười Thập, bà tiếp tục xây dựng cơ sở cách mạng, tập hợp quần chúng tại nhiều địa phương ở Nam Bộ.

Tháng 4/1935, bà được bầu vào Xứ ủy Nam Kỳ. Trong quá trình hoạt động, bà nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam nhưng vẫn kiên trì đấu tranh.

Đặc biệt, tháng 12/1938, sau khi lãnh đạo cuộc biểu tình chống thuế tại Long Hưng, bà Nguyễn Thị Thập bị bắt. Hàng nghìn người dân Long Hưng, Long Định đã kéo đến đấu tranh, buộc chính quyền thực dân phải trả tự do cho bà.

Sự kiện cho thấy uy tín và khả năng tập hợp quần chúng của người nữ cán bộ cách mạng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bà đảm nhận vai trò lãnh đạo trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ hai năm sau đó.

Vào tháng 11/1940, khi cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ được chuẩn bị, Mỹ Tho trở thành một trong những địa bàn trọng điểm. Bà Nguyễn Thị Thập được phân công phụ trách lực lượng vũ trang tập trung của tỉnh tại căn cứ Ba U, phối hợp với lực lượng tại chỗ nổi dậy giành chính quyền ở các xã Tam Hiệp, Long Định, Long An và uy hiếp tuyến giao thông quan trọng lúc bấy giờ.

Là thành viên Ban Chỉ huy khởi nghĩa, bà đã trực tiếp chỉ huy cánh quân tiến đánh đồn Tam Hiệp, thuộc quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho. Đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, các lực lượng khởi nghĩa đồng loạt hành động. Từ nhiều làng quê, tiếng trống mõ vang lên, người dân mang theo giáo mác, gậy gộc, cờ và biểu ngữ tiến về các đồn bót, không khí cách mạng hừng hực dâng cao…

Giữa đoàn quân ấy có một hình ảnh đặc biệt: Bà Nguyễn Thị Thập đang mang thai gần ngày sinh nở nhưng vẫn dùng khăn rằn nịt bụng để tiếp tục chỉ huy nghĩa quân.

Bất chấp hoàn cảnh sức khỏe và sự nguy hiểm của chiến trận, bà cùng lực lượng khởi nghĩa tiến đánh đồn Tam Hiệp. Trước khí thế tiến công mạnh mẽ của nghĩa quân và sự hưởng ứng của đông đảo người dân, lực lượng địch tại khu vực này phải đầu hàng hoặc rút chạy. Đến khoảng 8 giờ sáng 23/11/1940, cánh quân do bà chỉ huy giành quyền làm chủ tại Thân Cửu Nghĩa, Tam Hiệp và Long An.

Sau đó, bà tiếp tục chỉ huy lực lượng tiến ra Long Định để tiếp ứng cánh quân của đồng chí Nguyễn Văn Tân. Theo sự phân công của Tỉnh ủy, các lực lượng phối hợp bảo vệ căn cứ Ba U và chính quyền cách mạng tại đình Long Hưng.

Đền thờ Bà Nguyễn Thị Thập nằm tại Khu di tích Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp (trước đây thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang)

Trưa 23/11/1940, các mũi tiến công trở về đình Long Hưng, nơi được chọn làm tổng hành dinh của cuộc khởi nghĩa tại Mỹ Tho.

Cũng trong ngày, chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho ra mắt trước hơn 3.000 người dân. Ông Phan Văn Khỏe, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Khởi nghĩa, được cử làm Chủ tịch, phụ trách chung. Bà Nguyễn Thị Thập phụ trách Thường trực Ủy ban cách mạng.

Trong những ngày khởi nghĩa, chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho còn thành lập Tòa án nhân dân cách mạng tại đình Long Hưng. Đây được ghi nhận là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành chính quyền cách mạng ở Nam Kỳ.

Bà Nguyễn Thị Thập tham gia hoạt động của Tòa án với vai trò phái viên Tỉnh ủy, làm nhiệm vụ biện hộ. Tại đây, bà không chỉ lên án những hành vi áp bức nhân dân mà còn phân tích, thuyết phục, đề nghị khoan hồng đối với những người lầm đường, lạc lối.

Dù cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ sau đó bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, tinh thần đấu tranh và những kinh nghiệm tổ chức, huy động quần chúng đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử cách mạng Nam Bộ.

Sau Khởi nghĩa Nam Kỳ, bà Nguyễn Thị Thập tiếp tục hoạt động cách mạng trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy. Chồng bà, ông Lê Văn Giác, bị thực dân Pháp bắt và xử tử năm 1941.

Vượt qua mất mát, bà tiếp tục gây dựng cơ sở cách mạng, tham gia lãnh đạo giành chính quyền tại Mỹ Tho năm 1945. Năm 1946, bà trở thành 1 trong số 10 nữ đại biểu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ năm 1956 đến năm 1974, bà giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trong 18 năm đảm nhận trọng trách này, bà cùng tập thể lãnh đạo Hội tổ chức nhiều phong trào lớn, tiêu biểu là phong trào "Ba đảm đang" trong kháng chiến chống Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Thập giữ cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam suốt 18 năm, từ năm 1956 đến 1974

Cuộc đời bà còn gắn với những hy sinh lớn lao khi chồng và 2 người con trai đều ngã xuống vì Tổ quốc. Bà được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và năm 1985 trở thành người phụ nữ đầu tiên được trao tặng Huân chương Sao Vàng.

Bà Nguyễn Thị Thập đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh người nữ chỉ huy với chiếc khăn rằn nịt bụng giữa những ngày khởi nghĩa năm 1940 vẫn là một dấu ấn đặc biệt, thể hiện lòng quả cảm, bản lĩnh và ý chí kiên cường của phụ nữ Nam Bộ.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy ghi cảm tưởng tại Nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thập ở tỉnh Đồng Tháp

Tiếp nối khí phách những nữ thủ lĩnh tóc dài

Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 chưa giành được thắng lợi cuối cùng nhưng đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần bất khuất của nhân dân Nam Bộ, đồng thời góp phần tôi luyện lực lượng, tích lũy kinh nghiệm cho những chặng đường cách mạng tiếp theo.

Trong trang sử ấy, những nữ thủ lĩnh tóc dài đã để lại dấu ấn đặc biệt. Họ không chỉ là những người phụ nữ giàu lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn là những cán bộ có năng lực tổ chức, bản lĩnh lãnh đạo và khả năng tập hợp quần chúng.

86 năm đã trôi qua, những câu chuyện về các nữ thủ lĩnh trong Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn mang giá trị giáo dục sâu sắc. Đó không chỉ là những tấm gương về lòng dũng cảm, sự hy sinh mà còn là minh chứng cho vai trò, vị thế và năng lực của phụ nữ trong những bước ngoặt lịch sử của đất nước.

Giữ gìn và lan tỏa những câu chuyện ấy chính là cách để các thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do, trân trọng sự hy sinh của cha ông; đồng thời tiếp nối tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến của những người phụ nữ đi trước.