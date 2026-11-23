Tại Gia Lai, ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu, sẻ chia, góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Rộn ràng ngày hội, thắm tình đoàn kết

Sáng 8-11, khuôn viên nhà văn hóa làng Têng (xã Biển Hồ) rực rỡ cờ hoa. Trong trang phục truyền thống, người dân cùng hòa mình vào tiếng cồng chiêng ngân vang, những điệu xoang uyển chuyển. Từ người già, thanh niên đến phụ nữ, trẻ nhỏ đều hào hứng tham gia, tạo nên không khí ngày hội vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ông HMyết - Bí thư Chi bộ làng Têng - cho biết: Làng hiện có 360 hộ với 1.576 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào Jrai chiếm hơn 90%; đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Trên địa bàn có 3 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Những năm qua, người dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Sự chung sức của cộng đồng đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Đến nay, hơn 95% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; hơn 90% đường thôn, xóm được bê tông hóa, nhựa hóa. Người dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đưa số hộ nghèo của làng xuống còn 2 hộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (bên trái) trao kinh phí tài trợ của Công ty DACINCO để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố Phú Nhuận (phường Hoài Nhơn Đông). Ảnh: Trung Nghĩa

Còn tại làng Kon Măh (xã Ia Khươl), ngày hội diễn ra trong không khí đầm ấm, thắm tình làng nghĩa xóm. Làng Kon Măh được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 làng cũ gồm Kon Chang, Kon Pơ Nang, Kon Hơng Lẽh và Kon Măh). Hiện tại, làng được chia thành 14 tổ để thuận lợi trong công tác quản lý.

Ông Bữi - già làng Kon Măh - cho hay: Để ngày hội diễn ra chu đáo, bà con đã cùng nhau chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Làng trích quỹ chung mua heo, gạo nếp; các tổ tập luyện văn nghệ, nhiều gia đình tự nguyện góp ghè rượu để tổ chức “bữa cơm đoàn kết”.

Đây cũng là dịp để người dân gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và cùng bàn bạc những việc cần làm để xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển.

Tinh thần đoàn kết, sẻ chia còn được thể hiện rõ tại khu tái định cư thôn Điểm 9 (xã Ia Hiao), nơi đang đón các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đến xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống. Diễn ra ngày 16-11, ngày hội thu hút hơn 700 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và người dân thôn Điểm 9 cùng các thôn, buôn trên địa bàn xã tham dự.

Người dân tại khu tái định cư thôn Điểm 9 (xã Ia Hiao) cùng hòa vào tiếng cồng chiêng, những điệu xoang bên ánh lửa tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, ngày 16-11. Ảnh: Như Tuân

Các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt đã thu hút đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước cùng tiếng cồng chiêng, điệu xoang góp phần gắn kết các hộ dân tại nơi ở mới, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Phấn khởi tham gia ngày hội, bà Ksor H’Moanh (vừa chuyển từ buôn Chư Plah Jai về khu tái định cư) chia sẻ: “Ngày hội rất vui! Tôi có dịp gặp gỡ, làm quen thêm nhiều gia đình. Mong những hoạt động ý nghĩa này tiếp tục được duy trì”.

Gắn kết văn hóa, bồi đắp sức mạnh cộng đồng

Không chỉ tạo không gian giao lưu, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 còn là dịp để các khu dân cư đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nhìn nhận những chuyển biến trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo gia đình chính sách và xây dựng đời sống văn hóa.

Qua đó, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tập thể, gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng; những khó khăn, hạn chế được trao đổi, bàn bạc để thống nhất giải pháp khắc phục.

Việc đại diện các gia đình ký cam kết tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động cũng thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) tham quan gian hàng nông sản tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của làng Têng (xã Biển Hồ), ngày 8-11. Ảnh: Ngọc Minh

Tùy điều kiện thực tế, nhiều địa phương còn lồng ghép hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch.

Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, sản phẩm đặc sắc và thế mạnh của từng địa phương được giới thiệu rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối cơ hội giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Một điểm nhấn ý nghĩa khác là sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Trung ương, tỉnh và địa phương đối với người dân. Hàng trăm suất quà được trao đến hộ nghèo, gia đình khó khăn; nhiều trường hợp được hỗ trợ nhà ở, phương tiện sinh kế, tiếp thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống. Những hoạt động thiết thực ấy góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố sự gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cùng nhân dân liên khu dân cư gồm 4 thôn Phước Thuận, Nhân Ân, Lộc Hạ và Quảng Vân (xã Tuy Phước), ngày 18-11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, hình thành Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi cả nước là sự kết hợp có ý nghĩa sâu sắc.

Đây là dịp khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa hai giá trị nền tảng làm nên bản sắc, sức sống và sức mạnh của dân tộc: đoàn kết và văn hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (bìa phải) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Tuy Phước tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, ngày 18-11. Ảnh: Nguyễn Hân

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân liên khu dân cư tiếp tục giữ gìn, vun đắp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mỗi người dân cần là một chủ thể tích cực, sáng tạo; mỗi gia đình là một hạt nhân đoàn kết, một mái ấm văn hóa, cùng nuôi dưỡng tinh thần nhân văn, chia sẻ trách nhiệm, chung sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, đồng thuận, nghĩa tình. Tinh thần đại đoàn kết cần thực sự trở thành sức mạnh được vun đắp từ những việc làm thiết thực hằng ngày.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và khát vọng vươn lên, cán bộ, đảng viên và nhân dân 4 thôn nói riêng, xã Tuy Phước và tỉnh Gia Lai nói chung sẽ tiếp tục biến tinh thần đại đoàn kết thành sức mạnh hành động, tạo nên những kết quả phát triển cụ thể, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Từ những hoạt động văn hóa, giao lưu đến việc chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế và cùng bàn bạc công việc chung, ngày hội đã cho thấy văn hóa không chỉ hiện diện trong những giá trị truyền thống được gìn giữ mà còn được bồi đắp qua cách mỗi người sống, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đó cũng là ý nghĩa mà Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng đến, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, để tinh thần đoàn kết trở thành động lực chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.