Văn hóa – Sợi dây kết nối cộng đồng và định hướng phát triển bền vững

Tối 22/11/2026, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa đã long trọng khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” (diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026).

Sân khấu khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 với biểu tượng trống đồng Đông Sơn và chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” tại Quảng trường Lam Sơn (tối 22/11/2026). Ảnh: Thành Đô.

Sự kiện vinh dự đón tiếp sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Thanh Hóa: đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội; đồng chí Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cùng đông đảo các nghệ nhân, diễn viên, nhân dân và du khách.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo đại biểu và nhân dân tham dự Lễ khai mạc Ngày hội. Ảnh: Thành Đô.

Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, Thanh Hóa được biết đến là vùng đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Đây là mái nhà chung của 7 dân tộc anh em (Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông, Khơ Mú) cùng quần cư, lao động, sáng tạo và gắn bó qua bao thế hệ. Mỗi cộng đồng dân tộc mang trong mình một hệ giá trị văn hóa đặc trưng, tạo nên bức tranh di sản đa thanh, đa sắc. Song tựu trung lại, tất cả đều hòa quyện, bổ sung cho nhau theo quy luật "thống nhất trong đa dạng", hun đúc nên tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên của con người xứ Thanh.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh tầm vóc chiến lược của văn hóa trong kỷ nguyên mới. Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa xác định phát triển văn hóa và con người không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, là động lực to lớn và trụ cột cho sự phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11 hằng năm), qua đó khẳng định quyết tâm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và từng người dân trong việc bảo tồn bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Một điểm nhấn mang tính định hướng sâu sắc tại lễ khai mạc chính là nghi thức phát động triển khai đồng bộ Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và Chuẩn mực con người Việt Nam theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây không dừng lại ở một nghi thức mang tính biểu tượng mà thể hiện khát vọng đưa các chuẩn mực văn hóa thấm sâu vào huyết mạch đời sống xã hội, bắt đầu từ tế bào gia đình và từng thôn, bản, khu phố. Qua đó, kiến tạo nên lớp người xứ Thanh thời đại mới phát triển toàn diện về nhân cách, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm cống hiến.

Không gian giao thoa di sản giữa lòng đô thị hiện đại

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một lễ hội sân khấu hóa đơn thuần, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 thực sự trở thành một không gian "bảo tàng sống" giữa lòng phố thị. Ngay từ trước giờ khai mạc, hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đã hội tụ về Quảng trường Lam Sơn để tham quan hệ thống không gian trưng bày văn hóa đặc sắc đến từ các địa phương trong tỉnh.

Khu trưng bày triển lãm ảnh nghệ thuật “Thanh Hóa – Những sắc màu văn hóa” và không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Thành Đô.

Dưới ánh đèn đô thị rực rỡ, các gian trưng bày văn hóa vùng miền từ miền núi cao đến vùng đồng bằng ven biển đã tái hiện sinh động nhịp sống truyền thống của đồng bào 7 dân tộc. Tại không gian trưng bày của các địa phương như xã Phú Lệ, Kim Tân, Quan Sơn, Linh Sơn, Luận Thành, Cẩm Thủy, Hồi Xuân, Như Thanh, Lưu Vệ hay phường Hạc Thành, Hàm Rồng..., mỗi gian hàng là một lát cắt di sản thu nhỏ. Từ kiến trúc nhà sàn, cây nêu truyền thống, bộ chiêng cổ cho đến những mâm sản vật địa phương, sản phẩm OCOP đặc trưng đều được bài trí công phu, mang đậm dấu ấn tộc người.

Không gian văn hóa xã Phú Lệ với thông điệp “Phát huy truyền thống – Giữ gìn bản sắc” giới thiệu trang phục truyền thống và nét đẹp văn hóa đồng bào vùng cao. Ảnh: Thành Đô.

Đặc biệt, tại khu vực trình diễn nghề thủ công, hình ảnh những người phụ nữ dân tộc cần mẫn bên khung cửi dệt thổ cẩm tạo nên sức hút đặc biệt. Qua đôi bàn tay tài hoa và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ, từng sợi chỉ đa sắc được đan kết tỉ mỉ, dệt nên những hoa văn tinh xảo mang đậm triết lý nhân sinh. Liền kề đó, khu vực trải nghiệm cồng chiêng luôn rộn rã tiếng cười nói và âm thanh ngân vang. Những nhịp chiêng khi trầm hùng, sâu lắng, khi rộn ràng, thúc giục vang vọng khắp quảng trường, xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ nhân và công chúng.

Không gian văn hóa xã Kim Tân tái hiện sinh động bản sắc văn hóa dân tộc Mường cùng các sản vật tiêu biểu của địa phương tại Ngày hội. Ảnh: Thành Đô.

Các đại biểu và đồng bào dân tộc giao lưu, giới thiệu nét đẹp trang phục thổ cẩm, khung cửi và không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống tại gian hàng trưng bày. Ảnh: Thành Đô.

Nhiều gia đình coi đây là dịp sinh hoạt văn hóa cuối tuần ý nghĩa để thế hệ trẻ được trực tiếp chạm tay, lắng nghe và thẩm thấu những giá trị cội nguồn của quê hương. Người dân không chỉ đứng xem mà còn trực tiếp hòa mình vào các hoạt động giao lưu, khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Sự tương tác hai chiều này đã chứng minh một thực tế sinh động: văn hóa truyền thống không hề cũ kỹ hay nằm yên trong tủ kính, mà luôn có sức sống mãnh liệt và sức hấp dẫn tự thân trong đời sống đương đại nếu được đặt vào một không gian tiếp biến phù hợp.

Bản hòa ca nghệ thuật kết nối cội nguồn và khát vọng vươn mình

Tâm điểm của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, quy tụ khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp thuộc những đơn vị nghệ thuật Trung ương. Được dàn dựng công phu với kết cấu 3 chương xuyên suốt: "Dòng chảy lịch sử và cội nguồn văn hóa xứ Thanh", "Sắc màu văn hóa xứ Thanh" và "Thanh Hóa cùng non sông hòa nhịp", chương trình đã tạo nên một hành trình trải nghiệm thẩm mỹ giàu cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” quy tụ khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và nghệ sĩ chuyên nghiệp, tái hiện sinh động bản sắc văn hóa các dân tộc. Ảnh: Thành Đô.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca, múa, nhạc, hoạt cảnh diễn xướng dân gian với công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, chương trình đã dẫn dắt khán giả ngược dòng thời gian trở về với buổi bình minh của lịch sử. Âm vang hào sảng của trống đồng Đông Sơn cùng những huyền thoại gắn với vùng đất địa linh (như hình ảnh Thành Nhà Hồ, cầu Hàm Rồng được tái hiện trên màn hình sân khấu) đã khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về cội nguồn dân tộc.

Tiếp nối mạch nguồn ấy, không gian sân khấu bừng sáng với sự giao thoa của các làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của đồng bào Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao, Khơ Mú hòa quyện cùng điệu hò sông Mã mặn mà, phóng khoáng của vùng đồng bằng ven biển. Những điệu múa dân gian mềm mại, uyển chuyển quyện cùng tiếng cồng chiêng vang vọng đã khắc họa rõ nét diện mạo văn hóa vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa mang hơi thở tươi mới của thời đại. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ chuyên nghiệp và các nghệ nhân dân gian – những "báu vật nhân văn sống" – đã mang lại tính chân thực và chiều sâu văn hóa cho từng tiết mục.

Khơi thông dòng chảy di sản cho tương lai

Thành công của đêm khai mạc cùng chuỗi hoạt động phong phú trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về quy mô tổ chức hay lượng công chúng tham dự. Ý nghĩa cốt lõi của sự kiện nằm ở việc tạo ra một diễn đàn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực chất giữa các chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Như kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, khi đội ngũ nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng và thế hệ trẻ cùng chung tay gìn giữ, trao truyền và sáng tạo, các giá trị văn hóa truyền thống sẽ không ngừng được bồi đắp. Từ nền tảng vững chắc của khối đại đoàn kết 7 dân tộc anh em, sắc màu văn hóa xứ Thanh đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tự tin bứt phá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Những sắc màu văn hóa” và không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Thành Đô.

T.Đ