Một tiết mục trình diễn tại liên hoan.

Tối 22/11, tại chùa Xiêm Cán (phường Hiệp Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Cà Mau phối hợp cùng UBND phường Hiệp Thành tổ chức khai mạc Liên hoan Múa và Độc tấu, Hòa tấu nhạc Ngũ âm của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau năm 2026.

Sự kiện là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 và gắn với Lễ hội Ok Om Bok truyền thống của đồng bào Khmer.

Đại biểu dự khai mạc.

Ban Tổ chức trao cờ cho các đội.

Liên hoan năm nay quy tụ 9 đội văn nghệ với hơn 130 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ phường Hiệp Thành, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh cùng các xã: Hưng Hội, Thanh Tùng, Tân Lộc, Hòa Bình, Vĩnh Hậu, Đá Bạc và Hồ Thị Kỷ.

Các đơn vị tranh tài ở nhiều nội dung múa, độc tấu và hòa tấu nhạc Ngũ âm, tạo không gian giao lưu, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Người dân theo dõi liên hoan.

Nghệ nhân, diễn viên biểu diễn.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Chí Công, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan khẳng định: Cà Mau là vùng đất hội tụ, gắn bó lâu đời của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Qua nhiều thế hệ, sự chung sức xây dựng quê hương đã tạo nên không gian văn hóa đa dạng, vừa giữ được bản sắc riêng, vừa có sự giao thoa, hòa quyện.

Theo ông Công, nghệ thuật múa dân gian, múa truyền thống và nhạc Ngũ âm gắn bó mật thiết với đời sống phum sóc, mái chùa và sinh hoạt cộng đồng của người Khmer. Mỗi điệu múa, thanh âm nhạc cụ không chỉ tôn vinh nét đẹp nghệ thuật mà còn gửi gắm lòng biết ơn trời đất, tổ tiên cùng khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

"Mỗi tiết mục tại Liên hoan không chỉ là phần trình diễn mà còn thể hiện tâm huyết gìn giữ di sản của các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công. Đây là dịp để thế hệ đi trước trao truyền kinh nghiệm, khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống trong lớp trẻ, giúp những giá trị văn hóa Khmer tiếp tục được phát huy trong đời sống hôm nay", ông Nguyễn Chí Công nhấn mạnh.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào Khmer.

Các nhà sư tham dự lễ khai mạc.

Ngay sau nghi thức khai mạc, các đội văn nghệ đến từ xã Hưng Hội, Đá Bạc và Hồ Thị Kỷ đã bước vào phần thi diễn mở màn. Những tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu mang đến bầu không khí sôi nổi, đậm đà bản sắc. Đêm khai mạc khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ, thu hút sự theo dõi và cổ vũ của đông đảo người dân cùng du khách.

Theo kế hoạch, Liên hoan tiếp tục diễn ra trong đêm 23/11 và sẽ tổng kết, trao giải vào tối 24/11/2026. Thông qua sự kiện, những giá trị di sản phi vật thể quý báu của đồng bào Khmer tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa và thắt chặt khối đại đoàn kết các dân tộc nơi cực Nam Tổ quốc.