Từ tình yêu được nuôi dưỡng qua lời ru của bà, của mẹ, nghệ sĩ trẻ Lê Thanh Phong đã bền bỉ theo đuổi hành trình gìn giữ, lan tỏa dân ca Ví, Giặm giữa lòng Hà Nội.

Với anh, bảo tồn di sản không chỉ là lưu giữ những giá trị truyền thống mà còn là làm cho những làn điệu quê hương tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

Tình yêu di sản bắt đầu từ lời ru

PV: Cảm xúc của anh khi được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Di sản Văn hóa Việt Nam? Sự ghi nhận này có ý nghĩa thế nào đối với hành trình gìn giữ, lan tỏa dân ca Ví, Giặm?

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong: Tôi xúc động và tự hào khi vinh dự nhận được Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Di sản Văn hóa Việt Nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của cá nhân trong hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, mà còn là một nguồn động viên vô cùng ý nghĩa.

Với tôi, một thành tích hay một phần thưởng không phải là đích đến để mình thỏa mãn, mà phải trở thành động lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa.

Lê Thanh Phong và Hà Quỳnh Như được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam vinh danh vì những đóng góp cho dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Tôi xem đây là lời nhắc nhở bản thân phải luôn giữ vững niềm đam mê, tiếp tục con đường nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, đặc biệt là dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Đó là niềm đam mê vô tận, là tình yêu mà tôi đã lựa chọn và theo đuổi. Tôi sẽ tiếp tục đóng góp bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và khả năng của mình, để xứng đáng với sự ghi nhận cao quý mà mình may mắn được đón nhận.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chúc mừng Nghệ sĩ Thanh Phong - Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội nhận Bằng khen vì những đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh năm 2024.

PV: Cơ duyên nào đưa anh đến với dân ca Ví, Giặm và điều gì khiến anh quyết định gắn bó lâu dài với loại hình nghệ thuật này?

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong: Thực sự, tôi rất yêu thích và trân trọng cái tên gọi thân mật mà khán giả dành tặng - “Hoàng tử Ví, Giặm”. Đây không chỉ là nickname đáng yêu mà còn gắn liền với tình yêu và hành trình theo đuổi dân ca Ví, Giặm từ thuở ấu thơ. Tình yêu ấy được nuôi dưỡng rất tự nhiên từ những lời ru, câu hát của bà, của mẹ.

Từ nhỏ, tôi thường xuyên được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại quê hương và gần như lúc nào cũng lựa chọn dân ca Ví, Giặm để biểu diễn.

Thời điểm ấy, nhiều bạn bè cùng trang lứa say mê những loại hình nghệ thuật mới, từ nhảy múa đến làn sóng âm nhạc K-pop Hàn Quốc đang du nhập mạnh mẽ. Còn tôi, vẫn bền bỉ với những câu Ví, câu Giặm mộc mạc của quê hương.

Tình yêu Ví, Giặm trong nghệ sĩ Thanh phong luôn rực cháy.

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở thành phố, không trực tiếp gắn bó với hình ảnh đồng quê, cây lúa, con trâu như nhiều người vẫn hình dung về miền quê xứ Nghệ, nhưng tình yêu Ví, Giặm mà mẹ gieo mầm trong tâm hồn, cùng với sự động viên, ủng hộ của bố đã giúp tôi sớm xác định con đường nghệ thuật của mình: Lựa chọn hát dân ca quê hương.

“Dân ca Ví, Giặm đến với tôi không phải từ một sự lựa chọn nhất thời, mà bằng tình yêu được nuôi dưỡng qua năm tháng từ những lời ru, câu hát của bà, của mẹ”

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong

Điều đặc biệt nhất là dân ca Ví, Giặm đến với tôi không phải từ một sự lựa chọn nhất thời, mà bằng tình yêu được nuôi dưỡng qua năm tháng. Chính nền tảng ấy đã giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục học tập, nghiên cứu và tìm hiểu sâu rộng hơn về di sản văn hóa quê hương.

PV: Anh có những cách làm và định hướng gì để vừa gìn giữ hồn cốt Ví, Giặm, vừa đổi mới hoạt động biểu diễn, truyền dạy, đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ?

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong: Trước hết, khó khăn lớn nhất chính là bản thân mình, liệu có đủ kiên trì, tâm huyết để theo đuổi con đường này đến cùng hay không? Và liệu các bạn trẻ đồng hành có thực sự yêu, hiểu và muốn gắn bó với dân ca Ví, Giặm hay không?

Bởi Ví, Giặm được sinh ra và nuôi dưỡng từ môi trường văn hóa, sinh thái, nhân văn của hai vùng đất Nghệ An và Hà Tĩnh. Khi đưa di sản ra hoạt động tại Hà Nội, tôi luôn trăn trở làm sao vừa giữ được hồn cốt nguyên bản, vừa có phương thức thể hiện phù hợp với không gian văn hóa Thủ đô.

Trong giai đoạn 2010–2017, tôi thực hiện việc tái dựng không gian văn hóa quê hương với hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình tại những địa điểm văn hóa, di tích lịch sử của Hà Nội, tiêu biểu như đình Xuân Tảo, khu vực Hồ Tây.

Đến nay, khi phát triển thành Đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ, tôi tiếp tục đổi mới bằng việc dàn dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng, đồng thời mở các lớp truyền dạy dân ca Ví, Giặm, bồi dưỡng những người trẻ có đam mê và mong muốn trở thành nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Tôi nhận thấy, bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ, mà quan trọng hơn là làm sao để di sản tiếp tục sống trong đời sống hôm nay và được thế hệ trẻ tiếp nối, lan tỏa.

“Một trong những kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là những chuyến biểu diễn trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Nhật Bản năm 2023. Dù ở một đất nước xa xôi, khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa nhưng mỗi khi những câu hò, điệu Ví, Giặm cất lên, tôi lại cảm nhận được sự đồng điệu và tình cảm ấm áp từ khán giả, đặc biệt là những người Việt Nam xa quê. Tôi vẫn nhớ, sau một buổi biểu diễn, có những cô chú Việt kiều nắm chặt tay tôi nghẹn ngào chia sẻ: ‘Nghe em hát xong, anh chị muốn trở về Việt Nam quá!’. Chỉ một câu nói giản dị ấy thôi cũng khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi nhận ra rằng, những làn điệu dân ca mình mang theo không chỉ để biểu diễn, mà còn mang theo cả hồn cốt quê hương, để những người con xa xứ được tìm lại cảm giác thân thuộc, được sống trong ký ức và tình yêu quê nhà.

Đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ nhận những món quà ấm áp từ khán giả tại Nhật Bản.

Khoảnh khắc ấy giúp tôi thấm thía hơn giá trị của dân ca Ví, Giặm. Âm nhạc có thể vượt qua mọi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ nhưng với những người con xa quê, một câu hát quê hương đôi khi còn có sức lay động hơn ngàn lời nói. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục hành trình gìn giữ và lan tỏa dân ca Ví, Giặm, để những giá trị văn hóa của quê hương xứ Nghệ không chỉ sống trong lòng người dân trong nước mà còn được ngân vang nơi đất khách quê người”.

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong

Làm mới cách lan tỏa di sản

PV: Theo anh, làm thế nào để khơi dậy tình yêu Ví, Giặm trong giới trẻ và thu hút học sinh, sinh viên đến gần hơn với di sản quê hương?

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong: Trước đây, chúng ta từng rất lo lắng về nguy cơ dân ca bị mai một. Nhưng những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của các cấp, ban ngành cùng công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, dân ca đang dần trở lại và được các bạn trẻ đón nhận tích cực hơn.

Ví, Giặm trong những ngày đầu tại Hà Nội.

Với Đoàn nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ, tôi thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, truyền dạy và giao lưu…

Đặc biệt, Đoàn chú trọng sáng tạo lời mới với nội dung gần gũi cuộc sống hiện đại, tình yêu đôi lứa, đồng thời phối khí, làm mới các tác phẩm bằng phong cách đương đại, thậm chí kết hợp rap và vũ đạo hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên làn điệu, giai điệu gốc của Ví, Giặm.

"Tôi nghĩ rằng, muốn di sản đến gần hơn với giới trẻ thì phải biết làm mới cách thể hiện, nhưng tuyệt đối không được đánh mất hồn cốt truyền thống".

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong

PV: Anh nhìn nhận thế nào về việc ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội và du lịch văn hóa để lan tỏa Ví, Giặm mà vẫn giữ được giá trị nguyên bản của di sản?

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong: Trong thời đại công nghệ thông tin và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nghệ thuật di sản cũng không thể đứng ngoài dòng chảy ấy. Theo tôi, chúng ta cần chủ động tiếp cận, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ và các nền tảng truyền thông hiện đại để lan tỏa giá trị di sản.

Một bài hát “viral” có phải là bài hát hay, có giá trị?

Chính nhờ việc cập nhật xu hướng mạng xã hội, tôi và Đoàn Nghệ thuật UNESCO Di sản Dân ca xứ Nghệ đã đưa nhiều sản phẩm dân ca Ví, Giặm đến gần hơn với công chúng thông qua YouTube, TikTok và các nền tảng số.

Đặc biệt, có những đoạn nhạc mang âm hưởng Ví, Giặm trở thành xu hướng, được đông đảo bạn trẻ yêu thích và tương tác. Đó là tín hiệu rất đáng mừng. Vậy nên, muốn di sản phát triển bền vững thì phải biết hòa mình vào dòng chảy thời đại, đổi mới cách lan tỏa nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi của truyền thống.

PV: Nhìn về chặng đường phía trước, anh mong muốn điều gì nhất cho hành trình bảo tồn và phát huy dân ca Ví, Giặm? Kỳ vọng thế hệ kế cận sẽ tiếp nối tình yêu và trách nhiệm với di sản quê hương như thế nào?

Nghệ sĩ Lê Thanh Phong: Cuộc sống luôn vận động và trí tuệ nhân loại không ngừng phát triển. Vì vậy, những người làm nghệ thuật và hoạt động trong lĩnh vực di sản cũng phải luôn nỗ lực, học hỏi và sáng tạo từng ngày.

Điều quan trọng nhất là phải giữ vững niềm tin, tình yêu và đam mê với con đường mình đã lựa chọn.

Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn, vừa làm mới chính mình, vừa tìm cách đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là dân ca Ví, Giặm đến gần hơn với công chúng và thế hệ trẻ.

Xin cảm ơn nghệ sĩ Lê Thanh Phong!