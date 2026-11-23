Đoàn thẩm định Hội đồng Thủ công Thế giới đến khảo sát làng nghề tò he Xuân La. (Ảnh: UBND xã Phượng Dực).

Giữa tháng 11/2026, đoàn thẩm định Hội đồng Thủ công Thế giới đến khảo sát làng nghề tò he Xuân La (xã Phượng Dực, Hà Nội), tìm hiểu lịch sử nghề, tham quan các di tích, cơ sở sản xuất và trải nghiệm nhào bột, pha màu, tạo hình cùng nghệ nhân. Chuyến khảo sát góp phần quảng bá làng nghề, giới thiệu tới bạn bè quốc tế những tri thức dân gian và kỹ nghệ được người Xuân La gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Bốn thế kỷ lưu giữ kỹ nghệ nặn tò he

Theo tư liệu và lời kể của các bậc cao niên, nghề nặn tò he Xuân La có lịch sử khoảng 400 năm. Thuở đầu, sản phẩm được làm từ bột gạo, phục vụ nghi lễ dân gian, lễ hội và đồ chơi trẻ em. Người làng từng gọi tò he là bánh chim cò bởi hình tượng con vật, hoa lá, nhân vật cổ tích được tạo nên từ nguyên liệu quen thuộc.

Tên gọi tò he được cho là bắt nguồn từ chiếc còi tre gắn dưới sản phẩm. Khi trẻ em thổi, còi phát ra âm thanh tò te, lâu dần trở thành tên gọi quen thuộc của món đồ chơi dân gian này.

Năm 2005, Xuân La được công nhận là làng nghề tò he duy nhất ở Việt Nam. Năm 2010, được công nhận là làng nghề truyền thống. Những danh hiệu ấy ghi nhận giá trị của một nghề thủ công đặc sắc, khẳng định trách nhiệm gìn giữ kỹ nghệ đã làm nên bản sắc riêng.

Để tạo một sản phẩm tò he, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến bột, pha màu đến tạo hình và hoàn thiện chi tiết. Theo công thức truyền thống, gạo tẻ và gạo nếp được phối trộn theo tỉ lệ phù hợp để tạo độ dẻo, mịn. Bột sau khi sơ chế, nhào trộn và làm chín được chia thành từng phần nhỏ để pha màu.

Trước đây, người Xuân La tận dụng nguyên liệu tự nhiên như gấc, nghệ, lá riềng, lá chàm, cây nhọ nồi để tạo màu. Từ những màu cơ bản, nghệ nhân phối trộn thành nhiều sắc độ khác nhau. Kinh nghiệm lựa chọn nguyên liệu, xử lý bột và pha màu được tích lũy qua thực hành, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Chuyến khảo sát của Hội đồng Thủ công Thế giới là cơ hội để giới thiệu tới quốc tế về tri thức và kỹ nghệ của làng nghề tò he Xuân La.

Đặc sắc hơn cả là kỹ thuật tạo hình hoàn toàn bằng tay. Chỉ với những viên bột nhỏ, que tre và một số dụng cụ đơn giản, người thợ có thể tạo nên hình dáng con vật, nhân vật cổ tích hay những hình tượng phức tạp.

Các thao tác vê, nắn, vuốt, ấn, ghép đòi hỏi sự khéo léo, khả năng quan sát và trí tưởng tượng phong phú. Một chi tiết nhỏ như đường nét trên khuôn mặt, vảy rồng hay nếp áo cũng cần sự chính xác để sản phẩm có thần thái riêng.

Mỗi nghệ nhân vừa là người thực hành vừa là người lưu giữ tri thức, kỹ năng của làng nghề. Không có bản vẽ hay khuôn mẫu cố định, người thợ phải ghi nhớ hình dáng, tỉ lệ, màu sắc và điều chỉnh từng chi tiết ngay trong quá trình nặn. Vì thế, cùng một hình tượng nhưng sản phẩm của mỗi nghệ nhân lại có những nét riêng.

Nghề tò he Xuân La từng trải qua những giai đoạn khó khăn. Khi đồ chơi công nghiệp ngày càng phổ biến, nhu cầu đối với sản phẩm thủ công giảm sút; thu nhập không ổn định khiến nhiều người bỏ nghề. Có thời điểm, số hộ duy trì nghề ngày càng ít, nguy cơ thất truyền trở thành nỗi lo của các nghệ nhân.

Mở rộng không gian phát triển cho nghề truyền thống

Để duy trì nghề, người Xuân La không chỉ giữ kỹ thuật cũ mà còn tìm cách đổi mới sản phẩm. Từ những con giống, hoa lá quen thuộc, nghệ nhân sáng tạo thêm hình tượng rồng, phượng, nhân vật lịch sử, nhân vật hoạt hình, mô hình di tích và nhiều sản phẩm phục vụ hoạt động văn hóa, tín ngưỡng. Tò he cũng xuất hiện trong các chương trình giáo dục trải nghiệm, hội chợ và sự kiện văn hóa.

Các nghệ nhân cho biết, hạn chế của tò he truyền thống là sản phẩm làm từ bột gạo dễ khô, nứt, mốc, khó lưu giữ. Điều này ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển, trưng bày và tiêu thụ ở những thị trường xa. Một số nghệ nhân đã nghiên cứu, thử nghiệm công thức bột mới nhằm cải thiện độ bền và khả năng giữ màu.

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu là một trong những người theo đuổi hướng cải tiến này. Theo nghệ nhân, việc đổi mới chất liệu giúp sản phẩm thích ứng tốt hơn với nhu cầu làm quà lưu niệm, trưng bày, song cần bảo đảm không làm mất đi đặc trưng của nghề. Nếu chỉ giữ phương thức cũ, tò he khó đáp ứng thị trường hiện đại nhưng quá chú trọng thương mại có thể khiến sản phẩm xa rời kỹ thuật và giá trị văn hóa.

Cùng với cải tiến sản phẩm, truyền nghề là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn. Câu lạc bộ Tò he Xuân La quy tụ những nghệ nhân tâm huyết. Các nghệ nhân tham gia trình diễn, hướng dẫn thực hành và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên. Qua những buổi học trực tiếp, người trẻ được tìm hiểu nguyên liệu, màu sắc, kỹ thuật và câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm.

Xã Phượng Dực đã định hướng xây dựng Công viên Tò he, cải tạo không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử và tổ chức trải nghiệm thực hành. Nếu được triển khai đồng bộ, đây sẽ là nơi kết nối sản xuất với giáo dục, du lịch và quảng bá văn hóa địa phương. Song, sức cạnh tranh của sản phẩm không chỉ nằm ở hình thức mà còn ở câu chuyện nghệ nhân, nguyên liệu, kỹ thuật tạo hình và giá trị văn hóa.

Đổi mới chất liệu giúp sản phẩm tò he thích ứng với nhu cầu làm quà lưu niệm, trưng bày.

Theo giới bảo tồn, phát triển du lịch làng nghề cần gắn hoạt động tham quan, trình diễn và trải nghiệm với việc tìm hiểu kỹ thuật, giá trị sáng tạo của nghệ nhân. Qua đó, du khách không chỉ được trực tiếp thực hành mà còn hiểu hơn về công sức của người thợ, giá trị sản phẩm.

Nguồn thu từ du lịch có thể góp phần duy trì sản xuất, truyền dạy nghề và nâng cao đời sống cộng đồng. Gìn giữ tò he không chỉ là bảo tồn một món đồ chơi dân gian mà còn là lưu giữ tri thức thủ công, tạo sinh kế cho nghệ nhân và phát huy giá trị di sản trong đời sống văn hóa, du lịch, kinh tế sáng tạo.

Chuyến khảo sát của Hội đồng Thủ công Thế giới trong tháng 11/2026 không chỉ đánh giá sản phẩm mà còn tìm hiểu không gian văn hóa, di tích và cộng đồng thực hành nghề. Gắn với đời sống địa phương, nghề tò he cũng mở ra tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tại Xuân La, với các trải nghiệm tham quan di tích, gặp gỡ nghệ nhân và trực tiếp nặn tò he, qua đó giúp du khách hiểu hơn về kỹ nghệ và giá trị của nghề truyền thống.