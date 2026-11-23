Ban tổ chức thả hàng chục ký tôm càng xanh còn sống vào hồ nước nhân tạo rộng để chuẩn bị cho hội thi. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Không gian trò chơi trải nghiệm thực tế được Ban tổ chức đầu tư công phu ngay giữa trung tâm Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).

Điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng là các hoạt động tương tác trực tiếp với tôm tươi sống, bao gồm: thi câu tôm càng xanh, bắt tôm trong bể nhanh nhất, phân loại tôm nhanh theo kích cỡ và chủng loại, xếp hình mô hình “Con tôm Cà Mau” và biểu diễn hóa trang “Tôm vui”.

Ban tổ chức phát giỏ tre cho các đội tham gia thi câu tôm vui tại trung tâm Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau). (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tối 22/11, khu vực hồ nước nhân tạo rộng hơn 100m² tại quảng trường trở thành tâm điểm náo nhiệt với cuộc thi câu tôm càng xanh. Ban tổ chức đã thả hàng chục ký tôm càng xanh còn sống vào hồ để phục vụ hàng chục đội chơi (mỗi đội gồm 2 thành viên) tranh tài.

Thể lệ cuộc thi được chia làm hai chặng đầy kịch tính. Trong 5 phút đầu tiên, các đội đứng quanh thành hồ sử dụng cần câu truyền thống có gắn mồi để câu tôm, đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo đưa được tôm lên bờ và bỏ vào giỏ tre đã được cấp sẵn từ trước.

Các đội chơi trong trang phục áo bà ba và lực lượng đoàn viên, thanh niên tập trung cao độ câu tôm càng xanh trong 5 phút thi đấu đầu tiên. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Không khí đẩy lên cao trào ở 5 phút thi đấu tiếp theo khi các đội chuyển sang dùng vợt bắt tôm trực tiếp dưới hồ, nhưng người cầm vợt phải bịt mắt hoàn toàn. Người đồng đội đứng trên bờ giữ nhiệm vụ quan sát và hô to chỉ dẫn hướng di chuyển.

Giữa tiếng reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm khán giả vây kín quanh hồ, nhiều tình huống dở khóc, dở cười diễn ra khi người chơi loay hoay mãi dưới nước nhưng vớt không được con tôm nào khiến du khách bật cười thích thú.

Đại diện Ban tổ chức trao quà cho các thí sinh đoạt giải. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh câu tôm, trò chơi “Bắt tôm trong bể nhanh nhất” cũng cuốn hút đông đảo người dân và bạn trẻ đăng ký tham gia. Những chú tôm bơi lội linh hoạt dưới làn nước đòi hỏi người chơi phải thật nhanh mắt, lẹ tay mới có thể chinh phục thử thách. Mỗi lượt thi đấu đều mang lại những tràng cười sảng khoái, gắn kết cộng đồng trong bầu không khí lễ hội.

Chia sẻ về mục đích của chuỗi hoạt động này, anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, sân chơi được tổ chức với tính trải nghiệm cao nhằm tạo sinh khí vui tươi, gắn kết giữa người dân địa phương và du khách khi đến với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II.

“Thông qua hình ảnh con tôm, chúng tôi kỳ vọng lan tỏa nét đẹp văn hóa quê hương, giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương đến bạn bè gần xa. Đồng thời, hoạt động này cũng khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đồng hành cùng các sự kiện lớn của tỉnh”, anh Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Cũng theo anh Trần Đăng Khoa, tuy giải thưởng của hội thi chỉ mang tính chất lưu niệm (gồm cúp, áo và quà tặng của lễ hội) nhưng điểm đặc biệt và hào hứng nhất là toàn bộ số tôm tươi sống mà các đội câu hoặc vớt được-dù đạt giải hay không cũng đều được Ban tổ chức tặng lại để các đội mang về tự tay chế biến món ăn.

Trực tiếp tham gia tranh tài, em Lê Văn Tài, Chi đoàn khóm 2 (phường An Xuyên) chia sẻ: “Em tham gia với tinh thần vui là chính nhưng có tôm mang về liên hoan là mười. Cuộc thi quá vui và ý nghĩa, tái hiện lại đúng hoạt động câu tôm hằng ngày ở các vuông tôm quê nhà để cải thiện bữa ăn gia đình”.

Cùng tâm trạng trên, xuất sắc giành giải Nhì cùng đồng đội ở nhóm An Xuyên 3, bạn Lê Khả My phấn khởi khoe thành quả gồm cúp lưu niệm, áo và hơn 3kg tôm càng xanh tươi rói. My nói: “Cả nhóm sẽ chia đều số tôm này mang về nhà luộc ăn mừng. Đây chính là phần thưởng thiết thực và đậm chất miền sông nước, góp phần làm trọn vẹn niềm vui trong ngày hội lớn của quê hương Cà Mau”.