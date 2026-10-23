Đoàn Thiên Ân đối mặt khó khăn

Từ một hoa hậu lấn sân điện ảnh, Đoàn Thiên Ân đang từng bước thử sức với những dạng vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, hành trình này không chỉ có những dấu mốc đáng chú ý về doanh thu phòng vé mà còn đi kèm áp lực trau dồi chuyên môn. Với Án Mạng Karaoke, nữ diễn viên đối diện thử thách mới khi phải ghi nhớ lượng thoại lớn, đồng thời truyền tải những lập luận phức tạp mà vẫn giữ được nhịp điệu tự nhiên cho nhân vật.

Trong phim, Thiên Ân đảm nhận vai Tâm, một nữ phóng viên tham gia vào quá trình tìm kiếm sự thật phía sau vụ án. Khác với những vai diễn thiên về tình cảm mà cô từng đảm nhận, nhân vật lần này đòi hỏi khả năng quan sát, phân tích và đưa ra những suy luận liên tục. Đây cũng là đặc trưng khiến Án Mạng Karaoke gợi nhắc đến Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, khi các diễn viên phải xử lý nhiều đoạn thoại dài, tập trung vào việc xâu chuỗi manh mối và giải thích diễn biến vụ việc.

Đoàn Thiên Ân tiếp tục trau dồi diễn xuất sau loạt dự án điện ảnh gây chú ý. Ảnh: FBNV

Đối với Thiên Ân, việc tiếp nhận một vai diễn có lượng thoại dày đặc trở thành áp lực không nhỏ. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân xuất phát điểm là người tay ngang, chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu nên cần học hỏi thêm từ những đồng nghiệp đi trước. Khó khăn không chỉ nằm ở việc ghi nhớ lời thoại mà còn ở khả năng hiểu rõ nội dung, nắm bắt logic của nhân vật và diễn đạt sao cho khán giả dễ theo dõi.

Chia sẻ tại buổi họp báo, diễn viên Thanh Sơn đưa ra lời khuyên giúp đàn em tiếp cận thử thách này. Theo đó, Thiên Ân có thể chia nhỏ từng câu thoại để học, thay vì cố gắng ghi nhớ những đoạn dài cùng lúc. Quan trọng hơn, nữ diễn viên cần hiểu nhân vật đang muốn truyền đạt điều gì, từ đó nắm được mạch suy nghĩ và chủ động hơn trong cách thể hiện. Khi hiểu bản chất lời thoại, diễn viên sẽ tránh được tình trạng đọc thuộc lòng máy móc, đồng thời tạo cảm giác tự nhiên cho những phân đoạn lập luận.

Bên cạnh sự hướng dẫn của Thanh Sơn, Thiên Ân còn nhận được sự hỗ trợ từ NSƯT Đại Nghĩa. Kinh nghiệm của những đồng nghiệp đi trước là điểm tựa để nữ diễn viên làm quen với nhịp diễn và cách xử lý những cảnh quay nhiều thông tin. Với một nhân vật thường xuyên phải suy luận, đặt vấn đề và phản biện, sự hỗ trợ này càng có ý nghĩa trong quá trình cô hoàn thiện vai diễn.

Thử thách của Án Mạng Karaoke còn nằm ở việc cân bằng giữa yếu tố trinh thám và hài hước. Những đoạn hội thoại không chỉ cung cấp manh mối mà còn phải tạo tiếng cười, giúp bộ phim tránh cảm giác nặng nề bởi quá nhiều thông tin. Điều này đòi hỏi diễn viên kiểm soát nhịp thoại, biểu cảm và thời điểm tung hứng với bạn diễn. Nếu quá chú trọng vào việc truyền tải lập luận, tình huống hài có thể mất đi sự duyên dáng; ngược lại, nếu đẩy yếu tố gây cười quá mức, mạch phá án dễ bị ảnh hưởng.

Đoàn Thiên Ân đối mặt thử thách mới khi đảm nhận vai phóng viên nhiều thoại trong Án Mạng Karaoke.

Nhìn lại hành trình điện ảnh, Thiên Ân từng góp mặt trong Công Tử Bạc Liêu, Nụ Hôn Bạc Tỷ và Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Những dự án này giúp cô có thêm trải nghiệm trước khi thử sức với một vai diễn đòi hỏi nhiều về lời thoại và tư duy nhân vật. Dù vậy, việc liên tục xuất hiện trong các phim được chú ý tại phòng vé chưa đồng nghĩa cô đã hoàn toàn khẳng định năng lực diễn xuất.

Với Đoàn Thiên Ân, Án Mạng Karaoke vì thế không chỉ là một dự án mới mà còn là phép thử về khả năng tiếp thu, xử lý thoại và phối hợp diễn xuất. Những khó khăn trong quá trình chuẩn bị có thể trở thành kinh nghiệm cần thiết để cô tiến bộ, nhưng điều quyết định vẫn là cách nữ diễn viên chuyển hóa những bài học đó thành màn thể hiện thuyết phục trên màn ảnh.