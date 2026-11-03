Vân Dung và Thanh Sơn đón tin vui tại Bắc Mỹ

Án Mạng Karaoke đang có thêm dấu mốc đáng chú ý sau khi tiến ra thị trường quốc tế. Theo thông tin được chia sẻ về thành tích phát hành, bộ phim có sự góp mặt của Vân Dung và Thanh Sơn lọt Top 2 phim Việt có doanh thu ngày đầu khởi chiếu cao nhất tại Bắc Mỹ năm 2026. Đây là tín hiệu tích cực đối với một dự án điện ảnh Việt lựa chọn phát hành đồng thời ở nhiều thị trường nước ngoài.

Trước đó, Án Mạng Karaoke đã tạo dấu ấn khi trở thành bộ phim Việt đầu tiên được phát hành đồng thời tại Việt Nam và các thị trường thuộc bốn châu lục gồm Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Đơn vị phát hành quốc tế 3388 Films đưa tác phẩm đến các rạp tại Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Na Uy, Australia, New Zealand, Nhật Bản và Đài Loan. Chiến lược này giúp Án Mạng Karaoke có cơ hội tiếp cận cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như khán giả quốc tế.

Án Mạng Karaoke đang có thêm dấu mốc đáng chú ý sau khi tiến ra thị trường quốc tế.

Tại thị trường trong nước, bộ phim cũng từng có giai đoạn tạo sức ép đáng kể tại phòng vé. Tính đến sáng 3/11, Án Mạng Karaoke đạt gần 47 tỷ đồng. Thành tích này được xây dựng sau những ngày đầu chiếu sớm sôi động, khi tác phẩm từng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu và vượt qua chuỗi thống trị của Trại Buôn Người.

Điểm đáng chú ý là Án Mạng Karaoke quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Trong đó, Vân Dung đảm nhận vai bà Thủy, người phụ nữ có niềm đam mê ca hát karaoke nhưng thường xuyên khiến những người xung quanh khó chịu. Nhân vật này trở thành trung tâm của vụ án khi bất ngờ bị sát hại trong chuyến đi nghỉ dưỡng trên núi.

Với Vân Dung, đây là vai diễn có nhiều điểm khác biệt so với hình ảnh hài quen thuộc trên truyền hình. Nữ nghệ sĩ gây chú ý khi thể hiện một nhân vật có tính cách đặc biệt, đồng thời tham gia những phân đoạn táo bạo cùng bạn diễn Thanh Sơn. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ cũng trở thành một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều trước ngày phim ra mắt.

Trong khi đó, Thanh Sơn hóa thân thành Trực, người đàn ông đi nghỉ cùng vợ sắp cưới là Vy (Trịnh Thảo). Những mối quan hệ tình cảm phức tạp cùng các bí mật riêng khiến Trực trở thành một trong những nhân vật bị đặt vào diện nghi vấn sau cái chết của bà Thủy. Nam diễn viên cũng có trải nghiệm mới khi kết hợp với Vân Dung trong một phân cảnh đặc biệt.

Vân Dung và Thanh Sơn trong Án Mạng Karaoke.

Ngoài Vân Dung và Thanh Sơn, Án Mạng Karaoke còn có sự tham gia của Đoàn Thiên Ân trong vai Tâm, NSƯT Đại Nghĩa, Quỳnh Lý, Tuyền Mập, Tiểu Bảo Quốc, Tạ Lâm và Trịnh Thảo. Nhân vật Tâm là người từng có kinh nghiệm làm báo, sau đó phải vận dụng khả năng quan sát và suy luận để tìm ra sự thật đằng sau vụ án.

Về nội dung, Án Mạng Karaoke xoay quanh chuyến đi tìm kiếm sự bình yên của một nhóm người tại homestay biệt lập trên núi. Tuy nhiên, hành trình chữa lành nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi bà Thủy bị sát hại. Những người có mặt tại hiện trường đều trở thành nghi phạm, bởi mỗi người đều có những mâu thuẫn, bí mật và động cơ riêng.

Bộ phim do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo, thuộc thể loại trinh thám kết hợp hài đen và yếu tố giật gân. Với Án Mạng Karaoke, ê-kíp không chỉ hướng đến thị trường nội địa mà còn đặt mục tiêu đưa câu chuyện mang màu sắc đời sống Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Thành tích tại Bắc Mỹ vì thế là dấu mốc đáng chú ý đối với hành trình của Vân Dung, Thanh Sơn và các đồng nghiệp. Sau gần 47 tỷ đồng doanh thu trong nước, Án Mạng Karaoke tiếp tục được chú ý nhờ khả năng mở rộng thị trường phát hành, góp thêm một trường hợp đáng quan tâm cho điện ảnh Việt năm 2026.