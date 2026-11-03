Quách Phú Thành tiếp tục tìm kiếm thử thách mới ở tuổi 61

Quách Phú Thành là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh và âm nhạc Hong Kong. Trong nhiều năm, anh ghi dấu ấn với hình ảnh nam nghệ sĩ phong độ, sở hữu khả năng vũ đạo nổi bật cùng những vai diễn hành động mạnh mẽ. Tuy nhiên, ở tuổi 61, nam diễn viên không muốn giới hạn bản thân trong những hình tượng quen thuộc mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội thử sức với các dạng vai mới.

Dự án đáng chú ý gần đây của Quách Phú Thành là IOU, do đạo diễn Trương Trung Hoa thực hiện. Trong phim, anh hóa thân thành Võ Tranh Lương, một người đàn ông làm nghề đòi nợ. Khi tìm đến nhà con nợ để thu hồi khoản tiền còn thiếu, nhân vật phát hiện người này đã bỏ trốn, chỉ để lại hai đứa trẻ đang ở tuổi đi học.

Quách Phú Thành thử sức với hình tượng khác lạ ở tuổi 61.

Từ một người đến đòi nợ, Võ Tranh Lương bất đắc dĩ trở thành người chăm sóc hai chị em. Những tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, đồng thời mở ra câu chuyện về lòng tốt, tình người và sự ấm áp trong cuộc sống. Đây là hình tượng có nhiều khác biệt so với những nhân vật lịch lãm, mạnh mẽ mà Quách Phú Thành từng thể hiện trên màn ảnh.

Đáng chú ý, nam diễn viên còn thay đổi ngoại hình để phù hợp với vai diễn. Thay vì vẻ ngoài chỉn chu thường thấy, anh xuất hiện với diện mạo có phần bụi bặm, mộc mạc và thậm chí sử dụng cả răng vàng để tăng tính chân thực cho nhân vật. Sự thay đổi này cho thấy Quách Phú Thành sẵn sàng rời khỏi vùng an toàn, không quá đặt nặng hình tượng ngôi sao khi tham gia một dự án điện ảnh.

Tháng 10/2026, IOU chính thức được lựa chọn vào hạng mục Critics' Picks Competition tại Liên hoan phim Black Nights Tallinn lần thứ 30, diễn ra ở Estonia. Đây là sự ghi nhận đáng chú ý đối với bộ phim, đồng thời đưa dự án mới của Quách Phú Thành đến gần hơn với khán giả quốc tế. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026.

Không chỉ tiếp tục hoạt động điện ảnh, Quách Phú Thành còn duy trì sức hút trên sân khấu âm nhạc. Nam nghệ sĩ hiện thực hiện chuyến lưu diễn Iconic Moment tại nhiều thành phố châu Á, dự kiến khép lại vào ngày 1/1/2027. Việc song song theo đuổi âm nhạc và điện ảnh cho thấy anh vẫn duy trì nhịp độ làm việc đáng nể ở tuổi ngoài 60.

Quách Phú Thành tiếp tục tìm kiếm thử thách mới sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động, Quách Phú Thành vẫn không ngừng tìm kiếm những trải nghiệm mới thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của một Thiên vương Hong Kong. Với IOU, nam diễn viên có thêm cơ hội thể hiện khía cạnh khác trong diễn xuất, đồng thời chứng minh tuổi tác không nhất thiết trở thành giới hạn đối với hành trình sáng tạo nghệ thuật.