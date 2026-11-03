'Ngọc điệm thu' lập kỷ lục, nam thần Thừa Lỗi khiến khán giả bật khóc ở tập cuối

Phim truyền hình Ngọc điệm thu vừa khép lại với cái kết buồn dành cho cặp đôi Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) và Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm). Dù được ở bên nhau và có một cậu con trai Tiểu Ngư Nhi, hạnh phúc của họ vẫn không trọn vẹn khi chiến tranh một lần nữa chia cắt gia đình.

Kết phim bi thảm của "Ngọc điệm thu".

Ngu Sưởng Hiên nhận lệnh cùng quân đội ra chiến trường. Biết chuyến đi có thể lành ít dữ nhiều, anh và Diệp Bình Quân dành đêm cuối bên nhau, giãi bày những lời tình cảm còn chất chứa.

Từ phía sau ôm lấy người thương, Ngu Sưởng Hiên dịu dàng bày tỏ: "Diệp Bình Quân, giữa thời loạn thế với non sông chìm trong khói lửa này, trong trái tim anh, chỉ có duy nhất một người từng thực sự ngự trị, đó chính là em". Lời tỏ tình ngọt ngào cũng như lời từ biệt khiến nhiều khán giả xúc động.

Sáng hôm sau, Ngu Sưởng Hiên dẫn quân đến phòng tuyến, quyết tâm chiến đấu bảo vệ nơi này đến cùng. Cha anh bị bắn chết khi bảo vệ con trai. Mẹ anh ở lại giữ nhà thờ tổ, sau đó đàm phán với quân địch. Bà liều mình hạ sát chỉ huy đối phương nhưng cuối cùng cũng bị binh lính bắn tử vong.

Trích đoạn xúc động của tập cuối phim:

Sau chiến tranh, Diệp Bình Quân là người duy nhất còn ở lại. Cô tiếp tục viết những bài phóng sự từ chiến trường, góp phần khích lệ tinh thần mọi người. Dù không biết chồng còn sống hay đã hy sinh, cô vẫn giữ lời hẹn với anh.

Khi con trai hỏi bao giờ cha trở về, Diệp Bình Quân nhẹ nhàng đáp: "Cha sẽ trở về khi lá phong chuyển đỏ".

So với tiểu thuyết gốc, phiên bản truyền hình đã lược bỏ một số tình tiết bi thảm. Tuy nhiên, cái kết chia ly vẫn để lại nhiều tiếc nuối, lấy đi nước mắt của đông đảo khán giả.

Theo Sina, Ngọc điệm thu đạt thành tích phát sóng ấn tượng khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng rating trong khung giờ vàng của các đài truyền hình vệ tinh cấp tỉnh suốt 16 ngày, kể từ khi ra mắt ngày 12/10.

Phim gặt hái nhiều thành tích vang dội trên truyền hình lẫn các nền tảng trực tuyến.

Hai tập 27 và 28 phát sóng ngày 29/10 ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất trên nền tảng Kuyun đạt 0,7529%, lập kỷ lục rating trong ngày của kênh truyền hình Kim Ưng (Hồ Nam) năm 2026. Tài khoản Weibo chính thức của đài truyền hình Hồ Nam cũng gọi Ngọc điệm thu là "quán quân thường niên", đồng thời công bố mức rating cao nhất 0,7529%.

Trên các nền tảng trực tuyến, sức hút của phim cũng tăng đáng kể. Theo dữ liệu Yunhe, Ngọc điệm thu tăng từ cấp A lên S+, tỷ lệ xem thực tế của video dài vượt 10%.

Thành công của bộ phim góp phần giúp Thừa Lỗi gia tăng sức hút. Trong thời gian phim phát sóng, chỉ số WeChat cá nhân của nam diễn viên vượt 100 triệu trong 10 ngày liên tiếp, có thời điểm đạt 126,9 triệu. Chỉ số WeChat của bộ phim cũng vượt mốc 100 triệu.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm trong "Ngọc điệm thu"

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Sina, Weibo