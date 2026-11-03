Lâm Thanh Nhã của 'Mưa đỏ' đính chính không mắc 'bệnh ngôi sao', chưa bao giờ khóc vì buổi fan meeting bán không hết vé

Sau thành công của phim Mưa đỏ, Lâm Thanh Nhã cũng trở thành diễn viên nhận được sự quan tâm của khán giả. Tranh thủ 'sức nóng' của bộ phim, anh đã tổ chức fan meeting tại Hà Nội. Nhưng sự kiện này đã không bán hết vé, gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Đến năm nay, Lâm Thanh Nhã mới chính thức lên tiếng về những ồn ào đó.

Anh cho biết, trong một khoảng thời gian dài, đã không đủ can đảm để đối diện. Anh thừa nhận rằng, ở thời điểm đó, đã chưa suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đồng ý tổ chức fan meeting. Nhưng có một điều anh muốn nói rõ, chưa bao giờ ngừng cố gắng, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ mình là một "ngôi sao" hay mắc "bệnh ngôi sao" như một số bình luận đã đề cập.

Lâm Thanh Nhã cho biết, hôm đó, dù không bán hết vé nhưng số lượng người tham dự cũng đã vượt ngoài mong đợi. Anh thật sự trân trọng điều đó. Tuy nhiên, vì không gian nhà hát khá rộng nên ngay từ đầu chương trình, anh đã chủ động xin phép để mọi người ở khu vực tầng trên được di chuyển xuống gần sân khấu hơn, giúp tất cả có thể gần gũi và tương tác với nhau nhiều hơn.

Đến cuối chương trình, các bạn trong ban tổ chức cùng những người yêu thương Lâm Thanh Nhã đã chuẩn bị một món quà tinh thần vô cùng bất ngờ. Đó là một đoạn video ghi lại hành trình nỗ lực của anh, cùng những lời nhắn gửi từ ba mẹ. Khoảnh khắc ấy khiến nam diễn viên thực sự xúc động và không thể kìm được nước mắt.

Lâm Thanh Nhã muốn đính chính một điều: "Nhã chưa bao giờ khóc vì buổi gặp gỡ bán không hết vé như một số thông tin đã bị cắt ghép và lan truyền. Nhã khóc ở cuối chương trình vì xúc động trước tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Về vấn đề giá vé, thực tế, chỉ có gần 40 ghế ở những hàng đầu tiên có mức giá cao hơn. Những khu vực còn lại có các mức giá khác nhau, chứ không phải toàn bộ số ghế đều “ảo giá” như một số thông tin đã đề cập".

Anh cũng khẳng định, mình chưa bao giờ có mong muốn kiếm lợi từ những người yêu thương. Các khoản chi phí được công ty tính toán nhằm đáp ứng vừa đủ cho việc vận hành và tổ chức chương trình tại Hà Nội. Nhìn lại sự việc, Lâm Thanh Nhã đã ngộ ra nhiều điều và hiểu rằng, vẫn còn những điều chưa làm tốt, chưa hoàn hảo.

Nam diễn viên giãi bày: "Nhã không viết những dòng này để tranh luận hay trách móc bất kỳ ai. Nhã chỉ mong, mọi người có thể nhìn lại câu chuyện một cách đầy đủ và công bằng hơn, bởi đôi khi những gì được kể lại không hoàn toàn giống với những gì thực sự đã diễn ra. Một năm qua, Nhã đã đối diện, chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Nhã vẫn đang trên hành trình hoàn thiện bản thân, học cách trưởng thành hơn, cố gắng hết sức mình trong từng vai diễn và luôn hy vọng mọi người đón nhận".