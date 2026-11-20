Đình Bắc dính chấn thương
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa đón nhận thông tin không vui sau khi cùng đội tuyển Việt Nam khép lại FIFFA Days tháng 11. Chân sút của CLB Công an Hà Nội được xác định gặp đa chấn thương đầu gối và dự kiến cần từ 4-6 tuần để hồi phục.
Cụ thể, kết quả chụp phim cho thấy tiền đạo 22 tuổi bị rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm, đồng thời xuất hiện tình trạng phù dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Đây là tổn thất đáng kể với cá nhân tiền đạo sinh năm 2004, sau khi trải qua quãng thời gian thi đấu với mật độ dày đặc trong màu áo Công an Hà Nội cũng như đội tuyển Việt Nam.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dinh-bac-dinh-chan-thuong-post361257.html