Đình Bắc từng thừa nhận "cơ thể mỏi mệt" do quá tải.

Cụ thể, kết quả chụp phim cho thấy tiền đạo 22 tuổi bị rách một phần dây chằng bên ngoài, tổn thương sụn chêm, đồng thời xuất hiện tình trạng phù dây chằng chéo trước và dây chằng chéo sau. Đây là tổn thất đáng kể với cá nhân tiền đạo sinh năm 2004, sau khi trải qua quãng thời gian thi đấu với mật độ dày đặc trong màu áo Công an Hà Nội cũng như đội tuyển Việt Nam.