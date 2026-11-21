Với lợi thế sân nhà cùng sự trở lại của Công Phượng và nhiều trụ cột, đội bóng miền Đông Nam Bộ có cơ sở để hướng đến kết quả tích cực ở vòng 8 LPBank V.League 1 2026/27.

Đồng Nai tự tin, Hà Nội FC đối mặt áp lực

Trận đấu giữa Đồng Nai và Hà Nội FC trên sân Bình Phước lúc 18 giờ ngày 21/11 hứa hẹn diễn ra hấp dẫn khi hai đội bước vào cuộc đối đầu với những tâm thế trái ngược.

Đồng Nai đang có điểm tựa tinh thần sau chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 7. Ba điểm quan trọng giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng thêm tự tin, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà ở vòng đấu này.

Công Phượng trở lại mang đến sự tự tin cho Đồng Nai. Ảnh: Điền Vinh.

Sự trở lại của Công Phượng cùng hàng loạt cầu thủ sau thời gian vắng mặt cũng mang đến tín hiệu tích cực cho đội chủ nhà. Với khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm thi đấu, Công Phượng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong thế trận tấn công của Đồng Nai.

Trong khi đó, Hà Nội FC vừa nhận thất bại 1-2 trước HAGL. Kết quả này tiếp tục cho thấy những bất ổn của đội bóng Thủ đô, nhất là khi phong độ thiếu ổn định khiến họ chưa thể duy trì sự bứt phá cần thiết.

Đồng Nai có thể tận dụng lợi thế sân nhà và sự hưng phấn để gây sức ép lên đối thủ. Nếu Công Phượng cùng các đồng đội tìm được tiếng nói chung, đội bóng miền Đông Nam Bộ hoàn toàn có cơ hội giành điểm. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là yếu tố quyết định.

Nam Định được đánh giá cao hơn Hải Phòng

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Thiên Trường, Nam Định tiếp đón Hải Phòng trong bối cảnh đang có phong độ thăng hoa.

Đội bóng thành Nam sở hữu lợi thế lớn khi dẫn đầu bảng xếp hạng, đồng thời được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt, Nam Định đang thể hiện sự ổn định và sức mạnh đáng gờm.

Thép xanh Nam Định đang có phong độ cực tốt tại V.League 2026/27. Ảnh: Đình Viên.

Vòng 7 Hải Phòn có trận hòa 2-2 trước SLNA, trên băng ghế chỉ đạo đội bóng đất Cảng thiếu ổn định từ đầu mùa khi chia tay “thuyền trưởng” Chu Đình Nghiêm.

Với phong độ hiện tại, Nam Định được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, sự quyết tâm của Hải Phòng có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Hai cuộc đối đầu tại vòng 8 vì thế đều đáng chú ý. Đồng Nai kỳ vọng Công Phượng giúp đội nhà tiếp tục có điểm, trong khi Nam Định hướng đến chiến thắng để củng cố vị trí dẫn đầu.

Lịch thi đấu vòng vòng 8 ngày 21/11.