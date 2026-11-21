Màn trình diễn của U17 Việt Nam là kết tinh của một chặng đường dài phát triển, nâng cao chất lượng các giải đấu quốc nội, tập trung vào đào tạo trẻ và nuôi dưỡng những lứa kế cận chất lượng cao.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, người hâm mộ đã chứng kiến bóng đá Việt Nam đến với đấu trường World Cup ở nhiều nội dung khác nhau, từ "phép màu Tashkent" năm 2016 khi chúng ta hạ gục đương kim vô địch futsal Nhật Bản để đường hoàng đến với World Cup Futsal 2017, cho đến tấm vé tới U20 World Cup sau bàn thắng "vàng" của Trần Thành.

Hay hành trình đầy cảm xúc đến World Cup nữ 2023 của Huỳnh Như và các đồng đội, và hiện tại, thầy trò Cristiano Roland vừa có màn chào sân tương đối ấn tượng trên đất Qatar, trước đương kim á quân châu Âu.

U17 Việt Nam hiện tại là thành quả đến từ nhiều năm phát triển nội lực của nền bóng đá (Ảnh: Getty Images)

Những cột mốc đáng tự hào ấy không đến từ sự may mắn, đó là minh chứng cho hướng đi đúng đắn mà bóng đá Việt Nam đã lựa chọn và kiên trì theo đuổi tới cùng.

Nhìn sang các nền bóng đá khác trong khu vực, Thái Lan vừa tuột mất tấm vé tham dự Asian Cup U17 sau thất bại trước Iraq. Malaysia cũng bỏ lỡ cơ hội góp mặt tại đấu trường này mặc dù là chủ nhà bảng E.

Chỉ có Indonesia là đại diện Đông Nam Á duy nhất vượt qua vòng loại, cùng với Việt Nam được đặc cách vào thẳng vòng chung kết.

Thành tích ấy chứng tỏ sức mạnh của bóng đá trẻ Việt Nam tại cấp độ châu lục. Nhiều năm qua, các lứa trẻ của chúng ta thường xuyên góp mặt ở các đấu trường danh giá tại châu Á, thậm chí tiến sâu, cạnh tranh sòng phẳng với nhiều nền bóng đá mạnh như Uzbekistan, Australia.

Tỷ số 3-2 phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp, cũng như những hạn chế của chúng ta trước những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ sẽ có cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, thông qua việc cọ xát với hàng loạt đối thủ mạnh mẽ hơn mà ở khu vực không thể đáp ứng.

Những đấu trường như U17 World Cup là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ được cọ xát với những nền bóng đá khác trên thế giới (Ảnh: Getty Images)

Và điều đó sẽ trở thành hành trang để những chàng trai trẻ trưởng thành trong tương lai, qua đó vững vàng hơn trên con đường tiếp bước các thế hệ đàn anh, đồng thời nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam trên bình diện quốc tế.

Còn hiện tại, trước mắt thầy trò Cristiano Roland vẫn còn hai trận đấu với Mali và New Zealand. Người hâm mộ kỳ vọng Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội sẽ có thêm những màn trình diễn như ở cuộc đọ sức với Bỉ, qua đó trình làng lứa cầu thủ tiềm năng trong tương lai.