Trong thông báo phát đi sau trận hòa 1-1 trước Cologne tại vòng 11 Bundesliga rạng sáng 21/11 (giờ Việt Nam), trang chủ CLB Bayern Munich xác nhận Harry Kane bị rách dây chằng nối giữa xương chày và xương mác (syndesmosis) ở cổ chân trái.

Tình huống dẫn đến chấn thương xảy ra ở phút 15 trên sân Allianz Arena. Trong nỗ lực băng vào đón đường căng ngang của Michael Olise trong vòng cấm, đội trưởng tuyển Anh va chạm mạnh từ phía sau với hậu vệ Joël Schmied bên phía đội khách. Dù đã tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính vẫn từ chối cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Kane nỗ lực đứng dậy tiếp tục thi đấu nhưng tập tễnh rõ rệt và buộc phải ra dấu xin thay người ở phút 20, nhường chỗ cho Tom Bischof.

Harry Kane hiện là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với truyền thông sau trận, HLV trưởng Vincent Kompany xác nhận chân sút 33 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn: "Cậu ấy sẽ vắng mặt trong vài tháng tới". Trong khi đó, Giám đốc thể thao Max Eberl cho biết đội ngũ y tế của đội bóng xứ Bavaria đang tiếp tục hội chẩn để đưa ra quyết định cuối cùng về việc phẫu thuật hay điều trị bảo tồn cho Kane.

Đây là tổn thất nghiêm trọng đối với tham vọng của Bayern Munich trong giai đoạn khốc liệt cuối năm tại Bundesliga và UEFA Champions League. Chấn thương ập đến đúng thời điểm Kane vừa đặt bút ký gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Allianz Arena đến tháng 6/2029 và đang duy trì phong độ ấn tượng với 10 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.

Không chỉ mất Harry Kane, Bayern Munich còn đối mặt với nỗi lo nhân sự khi tiền vệ chạy cánh Michael Olise cũng dính chấn thương bầm dập bàn chân ở cuối hiệp một và phải rời sân bằng nạng sau khi trận đấu khép lại.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, lịch trình của đội tuyển Anh ít chịu tác động hơn do đợt tập trung tiếp theo phải tới cuối tháng 3/2027 mới diễn ra với hai lượt trận tứ kết UEFA Nations League gặp Na Uy. Khả năng kịp bình phục của Harry Kane cho loạt trận này hiện vẫn bỏ ngỏ, phụ thuộc vào phác đồ điều trị trong những ngày tới.