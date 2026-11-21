Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Trần Hồng Nam và Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha tặng hoa và Cúp lưu niệm cho các đơn vị tham gia

Từ sáng sớm, 132 vận động viên đến từ 19 công đoàn trực thuộc Công đoàn PETROVIETNAM đã có mặt đông đủ, tham dự khai mạc chương trình giao lưu Pickleball PETROVIETNAM 2026.

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha phát biểu khai mạc chương trình.

Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Trần Hồng Nam tặng hoa các đơn vị tham gia chương trình giao lưu.

Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha trao Cúp lưu niệm cho đại diện các đơn vị tại chương trình.

Những màn tranh tài gay cấn, thể hiện tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên.

Các cổ động viên chăm chú theo dõi, nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi đấu.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc hạng mục lãnh đạo Tập đoàn.

Trao giải thưởng hạng mục lãnh đạo đơn vị.

Trao giải thưởng hạng mục đôi nữ.

Trao giải thưởng hạng mục đôi nam.

Trao giải chuyên đề cho các cá nhân xuất sắc.

Trao giải thưởng đôi nam nữ.

Các đại biểu trao đổi bên lề chương trình, thể hiện tinh thần gắn kết

Chương trình giao lưu khép lại trong không khí đoàn kết, phấn khởi.