Trận đấu khởi đầu với những cơ hội đáng chú ý dành cho Nam Định. Phút thứ 8, Ezequiel tung đường chuyền thuận lợi để Tyler Crawford thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Toản. Tuy nhiên, tiền đạo đội chủ nhà không thể tận dụng thành công tình huống này để mở tỷ số.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 19. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Trần Ngọc Ánh quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Thái Bảo bên phía Hải Phòng vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Trần Ngọc Sơn. Việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận.

Nam Định vượt qua Hải Phòng trên sân nhà Thiên Trường và duy trì vững chắc ngôi đầu. Ảnh: Thép Xanh Nam Định

Tận dụng lợi thế quân số, Nam Định gia tăng sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 42. Trong một tình huống xâm nhập vòng cấm, Tuấn Phong phạm lỗi với Ezequiel, khiến Hải Phòng phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Caio Cesar thực hiện thành công cú sút, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục duy trì sức ép và có thêm bàn thắng ở phút 57. Từ pha đi bóng bên cánh phải của Trần Ngọc Sơn, bóng được đưa vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện để Mạnh Quỳnh dứt điểm một chạm bằng chân phải, nâng tỷ số lên 2-0.

Dù bị dẫn trước hai bàn và chơi thiếu người, Hải Phòng vẫn không buông xuôi. Phút 78, Duy Khang có pha đột phá bên cánh trái trước khi căng ngang vào trong để Makaric khống chế bóng và dứt điểm vào góc xa, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Bàn thắng này giúp đội khách thắp lại hy vọng có điểm, đồng thời khiến những phút cuối trận trở nên căng thẳng.

Nam Định vẫn có cơ hội gia tăng cách biệt, trong đó đáng chú ý là cú sút xa của Tuấn Anh ở phút 85, buộc thủ môn Văn Toản phải bay người đấm bóng giải nguy. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn thắng và phải tập trung bảo vệ thành quả trong những phút còn lại.

Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Ba điểm có được giúp đội bóng thành Nam tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2026/27. Trong khi đó, Hải Phòng dù thi đấu nỗ lực sau khi mất người vẫn phải rời sân Thiên Trường trắng tay.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Đặng Văn Tới, Ezequiel Da Silva, Caio Cesar, Trần Văn Kiên, Tyler Crawford, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn, Romulo, Phạm Tuấn Hải, Felix Eboa Eboa

Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản, Đặng Tuấn Phong, Camilo Minh, Hồ Minh Dĩ, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Thái Bảo, Nguyễn Vũ Tín, Nguyễn Hữu Sơn, Esteban Obiang, Joseph Mpande, Milan Makaric

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