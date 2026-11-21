VFF đã đề xuất gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik
Theo nguồn tin riêng, VFF đã gửi đề xuất về một bản hợp đồng mới tới HLV Kim Sang-sik. Ở đề xuất tái ký này, những điều khoản liên quan đến chế độ đãi ngộ, tiền lương của chiến lược gia người Hàn Quốc được điều chỉnh tương xứng với những đóng góp và thành tích mang lại cho bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua.
Động thái này cho thấy VFF đánh giá cao những gì HLV Kim Sang-sik đã làm được kể từ khi tiếp quản các đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, VFF vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía đại diện của HLV Kim Sang-sik.
Được biết, về cơ bản, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đồng ý với những điều khoản trong bản hợp đồng mới mà VFF đưa ra. Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng có mong muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm ít nhất 2 năm nữa.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vff-da-de-xuat-gia-han-hop-dong-voi-hlv-kim-sang-sik-post361302.html