VFF chỉ còn chờ cái gật đầu của HLV Kim Sang-sik

Động thái này cho thấy VFF đánh giá cao những gì HLV Kim Sang-sik đã làm được kể từ khi tiếp quản các đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, VFF vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ phía đại diện của HLV Kim Sang-sik.

Được biết, về cơ bản, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đồng ý với những điều khoản trong bản hợp đồng mới mà VFF đưa ra. Bản thân HLV Kim Sang-sik cũng có mong muốn tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm ít nhất 2 năm nữa.