Không có sự thi đấu của Công Phượng do chưa bình phục chấn thương, Câu lạc bộ (CLB) thành phố Đồng Nai đã không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi để Hà Nội FC ngược dòng giành chiến thắng 3-1 ở vòng 8 V.League.

Các cầu thủ thành phố Đồng Nai ăn mừng bàn mở tỷ số rất sớm trước Hà Nội FC. Ảnh: Nguyễn Tấn

2 đội nhập cuộc với tốc độ cao và chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau khi thoát thua trước pha xâm nhập nguy hiểm của Fuarand, thành phố Đồng Nai lập tức đáp trả. Ngay phút thứ 4, từ pha bứt tốc bên cánh phải của Quốc Lộc, đường chuyền khó chịu của anh vào trong khiến trung vệ Anh Tiệp bên phía Hà Nội FC lúng túng phá bóng phản lưới nhà, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Sau bàn thua, Hà Nội FC vẫn chưa thể tạo ra thế trận khởi sắc. Trong khi đó, Đồng Nai chơi chủ động với lối đá phòng ngự phản công sắc bén. Phút 22, Ivan có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Dù không chiếm ưu thế về thế trận, Hà Nội FC vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Phút 34, Hai Long đột phá mạnh mẽ bên hành lang trái trước khi kiến tạo thuận lợi để Sade Iuval đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Đông đảo cổ động viên thành phố Đồng Nai không khỏi thất vọng khi đội nhà tiếp tục nhận thất bại. Ảnh: Nguyễn Tấn

Bước sang hiệp 2 được 5 phút, Hai Long tiếp tục tỏa sáng. Sau khi đoạt bóng gần giữa sân, tiền vệ này bứt tốc mạnh mẽ rồi tung cú cứa lòng kỹ thuật, đánh bại thủ môn Văn Phong, đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn 2-1. Những phút còn lại, chủ nhà Đồng Nai nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Đến phút bù giờ cuối cùng, Xuân Tú ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Thủ đô.

Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng với Hà Nội FC trong cuộc đua ở V.League. Ngược lại, thất bại trên sân nhà khiến Đồng Nai đánh mất cơ hội tích lũy điểm số để thoát khỏi vị trí đáy bảng.