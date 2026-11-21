32 đội tham dự vòng chung kết giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội
Sau hành trình vòng loại với 142 trận đấu sôi nổi, Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ 20 – Cúp Nestle MILO 2026 đã xác định được những đội bóng xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết. Sân chơi tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao, tạo cơ hội để học sinh tiểu học giao lưu và phát triển năng khiếu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/32-doi-tham-du-vong-chung-ket-giai-bong-ro-hoc-sinh-tieu-hoc-ha-noi-246261121210951147.htm