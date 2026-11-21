Tối 21/11, Nam Định có cuộc tiếp đón Hải Phòng trên sân Thiên Trường trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2026-2027. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng thời gian gần đây, đội bóng thành Nam đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Các cầu thủ Nam Định ăn mừng bàn thắng vào lưới Hải Phòng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tục tổ chức những pha lên bóng về phía khung thành đối phương. Trong khi đó, Hải Phòng lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng, tập trung phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 8, Ezequiel thực hiện đường chuyền chọc khe thuận lợi để Tyler Thái Crawford băng xuống đối mặt với thủ môn Văn Toản. Tuy nhiên, cầu thủ Nam Định không kịp khống chế bóng để tung ra pha dứt điểm.

Phút 19, trong một tình huống tranh chấp, Thái Bảo có pha phạm lỗi nguy hiểm với Trần Ngọc Sơn. Ban đầu, trọng tài Trần Ngọc Ánh rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Hải Phòng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông quyết định thay đổi án phạt thành thẻ đỏ trực tiếp đối với cầu thủ đội khách.

Việc phải thi đấu thiếu người từ sớm khiến Hải Phòng rơi vào thế bất lợi. Đội khách buộc phải chú trọng hơn đến nhiệm vụ phòng ngự, trong khi Nam Định có thêm khoảng trống để triển khai các phương án tấn công.

Phút 40, sau pha phối hợp với đồng đội, Ezequiel xâm nhập vòng cấm Hải Phòng và bị hậu vệ Tuấn Phong phạm lỗi, khiến đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Caio Cesar bình tĩnh đưa bóng vào góc cao khung thành, đánh lừa thủ môn Văn Toản để mở tỷ số cho Nam Định.

Bàn thắng giúp Nam Định giải tỏa áp lực sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Ngược lại, Hải Phòng càng gặp khó khăn khi vừa thiếu người, vừa phải tìm cách tổ chức tấn công để san bằng cách biệt.

Bước sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục tận dụng ưu thế quân số để gây sức ép. Phút 47, Tyler Thái Crawford thực hiện quả đá phạt đưa bóng vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Caio Cesar bật cao đánh đầu ở cự ly gần. Tuy nhiên, thủ môn Văn Toản phản xạ kịp thời, đẩy bóng cứu thua cho Hải Phòng.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội chủ nhà có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 57. Trần Ngọc Sơn đi bóng bên cánh phải trước khi thực hiện đường căng ngang vào khu vực cấm địa để Trần Mạnh Quỳnh dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-0.

Có được cách biệt hai bàn cùng lợi thế hơn người, Nam Định nắm quyền kiểm soát trận đấu và tiếp tục tạo ra những cơ hội về phía khung thành đội khách. Phút 70, Lâm Ti Phông thực hiện pha đi bóng ở trung lộ rồi tung cú sút xa từ khoảng cách 30m. Bóng đi rất căng, vượt ngoài tầm với của thủ môn Văn Toản nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc.

Tưởng chừng Nam Định sẽ dễ dàng bảo toàn chiến thắng thì Hải Phòng bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số. Phút 78, Duy Khang đột phá bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Makaric khống chế bóng trong vòng cấm và dứt điểm vào góc xa, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Trong khoảng thời gian còn lại, Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng không tìm được thêm bàn thắng. Chung cuộc, Nam Định có chiến thắng sát nút 2-1 trước đội bóng đất Cảng. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam giành thêm 3 điểm, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027.