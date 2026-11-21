●Ngoại hạng Anh

Man City

1-1

Fulham

Elliot Anderson 57’

ĐÃ KẾT THÚC

Rodrigo Muniz 16’

Thống kê trận đấu

58%Kiểm soát bóng42%

15Sút5

3Sút trúng đích4

8Phạt góc6

1Thẻ vàng3

0Thẻ đỏ0

Tối 21/11, Man City hòa Fulham 1-1 trên sân Etihad ở vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Đội chủ nhà kiểm soát phần lớn thế trận nhưng bất ngờ để Muniz mở tỷ số trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, Anderson lập công bằng cú vô lê đẹp mắt, giúp Man City giành lại một điểm.

Video: Highlight Man City 1-1 Fulham.

Man City chiếm ưu thế về thế trận với 59% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 15 cú dứt điểm, gấp ba lần Fulham. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà đạt 1,88 so với 0,72 của đối thủ. Tuy nhiên, Man City chỉ có 3 lần sút trúng đích, trong khi Fulham có 4. Đội khách vì thế vẫn tạo ra mối đe dọa đáng kể dù phải phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Ngay trong hiệp một, Man City đã kiểm soát bóng 57%, tung ra 9 cú sút so với 2 của Fulham và được hưởng 5 quả phạt góc. Dù vậy, số lần dứt điểm trúng đích của hai đội cùng là 2. Fulham tận dụng cơ hội tốt hơn và vượt lên ở phút 16. Từ một pha phản công nhanh, Oscar Bobb chuyền ngang để Muniz cứa lòng chân phải đánh bại Gianluigi Donnarumma.

Man City hòa Fulham 1-1. (Ảnh: Reuters)

Man City lập tức đẩy cao đội hình. Phút 24, Erling Haaland đưa bóng vào lưới sau khi thủ môn Bernd Leno không thể bắt dính đường tạt bóng, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định tiền đạo người Na Uy phạm lỗi.

Những phút còn lại của hiệp một, đội chủ nhà tiếp tục tạo sức ép. Ruben Dias đánh đầu vọt xà, còn các pha dứt điểm của Anderson và Jeremy Doku đều không đủ khó để đánh bại Leno.

Tính riêng hiệp hai, Man City có thêm 6 cú sút nhưng chỉ một lần đưa bóng trúng đích. Fulham chỉ dứt điểm 3 lần nhưng có 2 pha trúng cầu môn. Sức ép của Man City cuối cùng mang lại kết quả ở phút 57. Hàng thủ Fulham phá bóng không dứt khoát sau một tình huống treo bóng vào vòng cấm. Anderson có mặt đúng vị trí, tung cú vô lê ngay từ tuyến hai đưa bóng vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sau bàn gỡ, Man City tiếp tục ép sân và Anderson có thêm cơ hội dứt điểm chệch cột ở phút 65. Tuy nhiên, Fulham vẫn tạo ra mối đe dọa bằng những pha phản công. Phút 68, Muniz vượt qua Dias rồi sút vào góc gần, buộc Donnarumma phải cứu thua.

Những phút cuối, đội khách còn có tình huống căng ngang nguy hiểm của Sander Berge nhưng hàng thủ Man City kịp giải nguy. Không bên nào ghi thêm bàn, khép lại trận đấu với tỷ số 1-1.

Man City

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Gianluigi Donnarumma

▮

6,9

3

Rúben Dias

6,3

5

Elliot Anderson

7,8

6

Marc Guéhi

6,8

7

Iliman Ndiaye

↓

7,1

9

Erling Haaland

7,1

11

Jérémy Doku

6,1

32

Ayyoub Bouaddi

↓

6,2

33

Nico O’Reilly

↓

6,0

45

Abdukodir Khusanov

6,0

47

Phil Foden

7,1

DỰ BỊ VÀO SÂN

10

Rayan Cherki

↑

6,8

17

Enzo Fernández

↑

5,3

24

Josko Gvardiol

↑

5,6

37

Allan Elias

↑

5,8

Fulham

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Bernd Leno

6,2

2

Kenny Tete

7,0

3

Calvin Bassey

▮

6,3

9

Rodrigo Muniz

↓

7,4

14

Bobby Decordova-Reid Bobb

↓

6,5

16

Sander Berge

6,8

17

Alex Iwobi

▮

↓

6,2

19

Shea Charles

▮

7,1

22

David Affengruber

7,0

24

Joshua King

↓

6,1

30

Ryan Sessegnon

↓

5,7

DỰ BỊ VÀO SÂN

7

Gonzalo García

↑

6,5

15

Hugo Larsson

↑

6,3

33

Antonee Robinson

↑

6,4

Thông tin trận Man City vs Fulham

Man City bước vào cuộc tiếp đón Fulham trên sân Etihad ở vòng 11 Ngoại hạng Anh với mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng sau 3 thất bại liên tiếp. Đội bóng của HLV Pep Guardiola có cơ sở để tự tin khi từng đánh bại đối thủ 3-0 trong lần gặp nhau gần nhất cách đây 9 tháng.

Man City đối đầu với Fulham ở vòng 11 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: AP)

Ở trận đấu đó, Man City sớm định đoạt kết quả bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, “The Citizens” được đánh giá cao hơn và đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng.

Trong khi đó, Fulham đang duy trì phong độ tương đối ổn định với 4 trận liên tiếp bất bại tại Ngoại hạng Anh, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Trước kỳ nghỉ quốc tế, đội bóng thành London giành lại 1 điểm trong cuộc đối đầu Newcastle trên sân Craven Cottage.

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