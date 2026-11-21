Phong độ Aston Villa vs Sunderland

Mạch 7 trận bất bại của Aston Villa đã bị chặn đứng trước khi tháng 10 khép lại. Đó là trận thua tâm phục khẩu phục 0-3 trên sân Bournemouth ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Kể từ đó, đoàn quân dưới trướng HLV Unai Emery không còn biết đến hương vị chiến thắng.

Vòng 9, Aston Villa để đội bóng trong nhóm cầm đèn đỏ, Fulham, cầm chân 1-1 trên sân nhà. Chuyến hành quân đến Barcelona ít ngày sau chứng kiến thảm bại 0-3 của đại diện Ngoại hạng Anh trong khuôn khổ chặng phân hạng Champions League.

Trước thềm đợt FIFA Days tháng 11, Aston Villa và chủ nhà Man United tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Đội bóng thành Birmingham tưởng như đã có thể đút túi trọn vẹn 3 điểm ngay tại Old Trafford.

Tuy nhiên, dù liên tiếp dẫn trước cách biệt 2 bàn, John McGinn và các đồng đội lại không thể bảo toàn được chiến thắng do để "Quỷ đỏ" liên tiếp ghi 2 bàn ở quãng thời gian bù giờ.

Chứng kiến các học trò để tuột khỏi tay 3 điểm khó tin, HLV Unai Emery không giấu nổi vẻ giận dữ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha yêu cầu toàn đội kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc nhằm tránh tối đa kịch bản bất lợi tương tự xảy ra trong tương lai.

Để xoa dịu ông thầy, đội chủ sân Villa Park đang tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc đón tiếp Sunderland. Dù sao, sân nhà vẫn đang mang đến điểm tựa quan trọng về mặt tinh thần cho tập thể đang đứng chơi vơi giữa BXH.

5 lần đón khách gần đây, Aston Villa đều bất bại, giành 3 thắng và 2 hòa. Trong đó, chiến thắng bất ngờ 2-1 ở cuộc đón tiếp Man City (khi ấy vẫn đang bay cao trên ngôi đầu cùng chuỗi 7 vòng đấu toàn thắng).

Ngoài ra, thành tích của đội chủ nhà ở những lần chạm trán Sunderland gần đây rất tốt. Cụ thể, 4 lần so tài gần nhất giữa đôi bên, Villa thắng tới 3 và hòa 1.

Nếu Aston Villa sở hữu điểm tựa sân nhà và quyết tìm lại cảm hứng chiến thắng, đội khách lại đang đối diện quá nhiều khó khăn. Việc phải chia sức cho cả mặt trận Europa League dường như đã ảnh hưởng đến "Mèo đen", nhất là trong bối cảnh chiều sâu lực lượng còn khiêm tốn.

Sau 10 vòng đấu, Sunderland rơi xuống đứng áp chót trên BXH với 8 điểm. Dẫu vậy, cách biệt đến vị trí an toàn gần nhất cũng chỉ 1 điểm mong manh. Cơ hội để đội bóng vùng Đông bắc đào thoát khỏi nhóm 3 vị trí cuối bảng vẫn còn rất nhiều.

Bằng chứng là ở vòng đấu gần nhất, thầy trò HLV Regis le Bris đã xuất sắc hạ gục Chelsea 1-0. Song cũng cần biết rằng Sunderland vốn chưa chứng tỏ được bản lĩnh trong những chuyến du đấu. Không nói đâu xa, đội khách hiện là tập thể sở hữu thành tích xa nhà kém nhất Ngoại hạng Anh 2026/27, khi mới kiếm nổi 1 điểm sau 5 trận sân khách.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Sunderland

Aston Villa: Chưa có sự phục vụ của Amadou Onana, Matteo Ruggeri. Khả năng ra sân của Aaron Wan-Bissaka và Johan Manzambi cần đánh giá thêm.

Sunderland: Thiếu vắng Granit Xhaka, Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra và Brian Brobbey vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Aston Villa vs Sunderland

Aston Villa: Suzuki; Harwood-Bellis, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo; Ahoka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Talbi; Isidor

Dự đoán: 2-1