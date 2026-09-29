Xót xa chia sẻ của con gái Phi Nhung sau 5 năm mẹ qua đời

Sau 5 năm cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm - con gái của nữ ca sĩ đã có những chia sẻ đầy xúc động về ngày tưởng nhớ mẹ. Những dòng tâm sự ngắn gọn nhưng chất chứa nỗi nhớ khiến nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào.

Trên trang cá nhân, Wendy Phạm viết: "5 năm mẹ đi rồi. Năm nay cũng không làm gì lớn, chỉ đơn giản gia đình tụ lại, nấu vài món, cắm hoa cho mẹ rồi mấy đứa nhỏ cùng thắp nhang cho bà ngoại. 5 năm rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, mấy đứa nhỏ cũng lớn lên từng ngày... nhưng trong nhà này lúc nào cũng sẽ có mẹ, có bà ngoại. Nhớ mẹ nhiều lắm".

Con gái Phi Nhung chia sẻ hình ảnh trong ngày kỷ niệm 5 năm ngày mất của cố ca sĩ.

Đáng chú ý, sau 5 năm, cuộc sống của gia đình Phi Nhung đã có thêm nhiều đổi thay. Những đứa trẻ ngày nào giờ cũng lớn lên từng ngày, gia đình vẫn tiếp tục những sinh hoạt quen thuộc, nhưng khoảng trống mà nữ ca sĩ để lại dường như vẫn luôn hiện hữu. Với Wendy Phạm, thời gian có thể đưa mọi người bước tiếp, nhưng không thể xóa đi vị trí của mẹ trong gia đình.

Cách Wendy Phạm lựa chọn tưởng nhớ mẹ cũng không quá cầu kỳ. Một mâm cơm, vài nhành hoa và khoảnh khắc các cháu cùng thắp nhang cho bà ngoại trở thành cách để gia đình giữ lại sự hiện diện của Phi Nhung trong đời sống thường ngày. Qua lời chia sẻ của Wendy, hình ảnh nữ ca sĩ không chỉ được nhớ đến như một người mẹ mà còn là người bà luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng các thành viên.

Bài viết của Wendy Phạm nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người cho rằng 5 năm là khoảng thời gian đủ dài để cuộc sống thay đổi, nhưng với những người ở lại, nỗi nhớ dành cho người thân chưa bao giờ có một cột mốc để kết thúc. Đặc biệt, khi những đứa trẻ lớn lên, sự thiếu vắng của bà ngoại có lẽ càng khiến những kỷ niệm về Phi Nhung trở nên đáng trân trọng.

Bài viết của Wendy Phạm nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả.

Khán giả cũng gửi lời động viên đến Wendy Phạm, mong cô luôn mạnh mẽ để bước tiếp và hướng về những điều tốt đẹp phía trước. Dẫu nỗi đau mất mẹ có thể không bao giờ hoàn toàn vơi đi, tình yêu và những ký ức đẹp về Phi Nhung vẫn sẽ tiếp tục được gia đình gìn giữ qua từng thế hệ.

5 năm kể từ ngày Phi Nhung rời xa cõi tạm, cuộc sống vẫn tiếp diễn, những đứa trẻ vẫn trưởng thành, nhưng trong căn nhà ấy, nữ ca sĩ vẫn luôn hiện diện theo một cách rất riêng - trong những bữa cơm gia đình, những nén nhang tưởng nhớ và trong tình yêu mà các con, các cháu dành cho Phi Nhung.

Đối với Wendy Phạm, hình ảnh Phi Nhung chắc chắn vẫn sẽ luôn còn mãi.