Lan Hương Như Cố nhận nhiều chỉ trích

Lan Hương Như Cố bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi một số tình tiết liên quan đến hai nữ phụ Lữ Trấp Nhi và Triệu Tinh Đường khiến khán giả đặt câu hỏi về cách bộ phim đối xử với nhân vật nữ. Tranh cãi nhanh chóng đẩy tác phẩm lên Top 1 Hotsearch với những ý kiến cho rằng các nhân vật nữ phụ bị xem như công cụ hy sinh để phục vụ câu chuyện của nữ chính.

Một trong những tình tiết gây chú ý liên quan đến Lữ Trấp Nhi. Vì muốn báo đáp ân tình, cô chủ động đổi thân phận với Hứa Lan Hương, thay nữ chính tiếp khách và chấp nhận chịu nhục. Một bộ phận khán giả cho rằng cách xây dựng này khiến nhân vật nữ thuộc tầng lớp thấp phải gánh chịu tổn thương để bảo vệ sự trong sạch cho nữ chính. Bề ngoài, hành động của Lữ Trấp Nhi được lý giải bằng lòng biết ơn và ý chí cá nhân, nhưng cách nhân vật phải đánh đổi khiến một số người xem cảm thấy nữ phụ không được đối xử như một con người có đầy đủ quyền lựa chọn.

Lan Hương Như Cố gây tranh luận với cách xây dựng số phận của các nhân vật nữ phụ.

Triệu Tinh Đường cũng trở thành tâm điểm tranh luận sau khi qua đời. Một số khán giả bàn luận về việc liệu nam chính Lâm Cẩm Kỳ có nên sử dụng áo choàng của cô để chống lạnh hay không. Từ đây xuất hiện những ý kiến chỉ trích cho rằng ngay cả khi nhân vật đã chết, giá trị của cô vẫn bị đặt sau nhu cầu của người khác, thậm chí có người mỉa mai rằng "đến xương cốt cũng bị tận dụng".

Tuy nhiên, tranh luận này cũng xuất hiện luồng ý kiến khác. Những khán giả ủng hộ bộ phim cho rằng tình tiết trên đã bị hiểu sai. Theo diễn biến được nhắc lại, sau khi Triệu Tinh Đường qua đời, Lan Hương dùng áo choàng bọc kín thi thể của cô rồi mới rời đi, chứ không lấy áo choàng để Lâm Cẩm Kỳ giữ ấm. Với Lữ Trấp Nhi, việc cô lựa chọn thay Lan Hương chịu khổ xuất phát từ quyết định của chính nhân vật, sau đó Lan Hương cũng đã chuộc thân cho cô.

Lan Hương Như Cố bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi một số tình tiết liên quan đến hai nữ phụ Lữ Trấp Nhi và Triệu Tinh Đường.

Vì vậy, tranh cãi xoay quanh Lan Hương Như Cố phần nào bắt nguồn từ cách khán giả nhìn nhận thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải. Một bên cho rằng tác phẩm đang tái hiện sự bất công đối với phụ nữ trong xã hội phong kiến, nơi những người phụ nữ ở vị thế thấp thường phải trả giá nặng nề hơn. Bên còn lại cho rằng việc để các nhân vật nữ liên tục chịu tổn thương vẫn có thể tạo cảm giác khó chịu nếu cách thể hiện không đủ thuyết phục.

Lan Hương Như Cố xoay quanh Hứa Lan Hương, vốn là Thẩm Gia Lan, trưởng tôn nữ của phủ Đại học sĩ. Sau khi gia tộc bị khép tội mưu phản và diệt môn, cô đổi tên, ẩn mình trong Lâm phủ để tìm cách sinh tồn, đồng thời từng bước điều tra oan khuất của gia tộc. Bộ phim có Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

Lan Hương Như Cố khép lại với kết thúc buồn khi Lâm Cẩm Kỳ qua đời sớm, còn Lan Hương một mình quán xuyến nhà chồng suốt 34 năm.

Tác phẩm đã khép lại với kết thúc buồn khi Lâm Cẩm Kỳ qua đời sớm, còn Lan Hương một mình quán xuyến nhà chồng suốt 34 năm. Cô qua đời khi chưa kịp chứng kiến gia tộc được giải oan và phải 113 năm sau vụ án oan của nhà họ Thẩm mới được lật lại. Chính kết thúc cùng những số phận nữ phụ nhiều tổn thương tiếp tục khiến bộ phim trở thành đề tài được khán giả bàn luận.