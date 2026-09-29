'Hot girl mạng' đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, bức ảnh trước đây gây sốc

Từng chi khoảng 27,5 triệu yen (khoảng 5 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện, hot girl Nhật Bản Hirase Airi mới đây gây chú ý khi thông báo góp mặt trong một bộ phim mới của Netflix. Đáng chú ý, tác phẩm lại lấy ngành công nghiệp thẩm mỹ làm bối cảnh, tạo nên sự trùng hợp đặc biệt với chính cuộc đời cô.

Theo đó, Hirase Airi (29 tuổi) từng có thời gian dài tự ti vì ngoại hình. Khi còn đi học, cô từng bị bạn bè chế giễu về diện mạo. Với mong muốn thay đổi bản thân, cô bắt đầu đi làm từ năm 16 tuổi để tự tích góp tiền phẫu thuật.

Diện mạo trước đây của Airi.

Trong thời gian này, Airi từng làm nhiều công việc, trong đó có nhân viên chuyển nhà và nhân viên bảo vệ. Sau nhiều năm tiết kiệm, cô đã chi tổng cộng khoảng 27,5 triệu yen để phẫu thuật thẩm mỹ.

Sau đó, Hirase Airi công khai hành trình trước và sau phẫu thuật trên MXH khiến dân mạng xôn xao. Việc không né tránh những câu chuyện liên quan đến ngoại hình, quá trình phẫu thuật và sự thay đổi trong cuộc sống giúp cô dần thu hút sự chú ý, trở thành một gương mặt nổi bật trong nhóm influencer Nhật Bản chuyên chia sẻ về thẩm mỹ.

Nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, Airi lột xác thành mĩ nhân.

Mới đây, Hirase Airi thông báo trên Instagram rằng cô chính thức tham gia Down Time, một bộ phim mới của Netflix. Đáng chú ý, nội dung tác phẩm xoay quanh ngành công nghiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Chia sẻ về vai diễn, Hirase Airi hài hước nhắc lại việc bản thân từng thực sự chi 27,5 triệu yen để phẫu thuật thẩm mỹ. Chính trải nghiệm ngoài đời khiến việc cô xuất hiện trong một tác phẩm lấy thẩm mỹ làm chủ đề trở nên đặc biệt.

Mới đây, cô tham gia diễn xuất trong một bộ phim có bối cảnh giống cuộc đời cô.

Airi nhận được nhiều lời chúc mừng từ dân mạng sau khi công bố những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt, hành trình quyết tâm thay đổi ngoại hình, trở thành influencer và người mẫu của cô đã thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ từ nhiều người. Việc góp mặt trong một dự án Netflix mới đây cũng đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình của cô.