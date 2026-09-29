Vai diễn khiến 'ông hoàng phim kinh dị Việt' Quang Tuấn thiếu tự tin, phải 'tầm sư học đạo' để hóa thân

Huyết thống là dự án chứa nhiều tâm huyết của đạo diễn Đinh Đức Thiện. Anh hướng đến một tác phẩm kinh dị, tâm linh vừa căng thẳng, vừa giữ được lớp cảm xúc về tình thân và gia đình. Từ tinh thần đó, bộ phim xây dựng hai nhân vật trung tâm với hệ niềm tin, tính cách và phương cách hành động đối lập, tạo nên sự tương phản rõ nét trên mỗi khuôn hình.

Vai diễn thầy pháp Liêm do Quang Tuấn thủ vai. Dù đã nhiều lần thử sức với dòng phim kinh dị, nam diễn viên cho biết, vai này vẫn mang đến một trải nghiệm khác biệt khi anh phải trực tiếp tiếp cận những kỹ năng của nghề thầy pháp. Khi nhận lời mời từ đạo diễn Đinh Đức Thiện, Quang Tuấn đã dành nhiều thời gian trao đổi về nhân vật. Bên cạnh màu sắc tâm linh, Huyết thống còn khai thác mạnh yếu tố gia đình và giá trị nhân văn.

Quang Tuấn đã học một số kỹ năng của nghề thầy pháp để có thể nhập vai trong phim. “Có một số cảnh tôi phải diễn những kỹ năng của nghề thầy pháp. Tôi đã ngồi học với sư phụ một vài đường cơ bản, dù đôi khi cảm thấy bối rối và chưa tự tin. Khó nhất là mình phải có lòng tin vào nhân vật. Nếu bắt khán giả tin vào nhân vật mình đóng mà ngay cả bản thân mình không tin thì đó là điều không thể”.

Còn Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tâm, là một bác sĩ thành đạt, bản lĩnh và đặt niềm tin mạnh mẽ vào khoa học. Nhưng càng tiến sâu vào những biến cố vượt khỏi khả năng lý giải của y học, lớp vỏ lý trí và kiểm soát của Tâm càng bị thử thách. Anh cho hay: “Vai diễn này có nhiều nét khác biệt, nhất là về phong cách tạo hình, thần thái để khi lên phim tạo ra một hình tượng bác sĩ thật nhất đối với khán giả khi xem”.

Quách Ngọc Ngoan cho biết, đây là một vai có tính cách phức tạp, đòi hỏi nhiều lớp diễn xuất: “Đối với tôi, đây là một vai diễn đầy thử thách nhưng cũng mang lại cảm giác rất thỏa mãn. Tôi hy vọng vai bác sĩ Tâm sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả”.

Trong Huyết thống, Tâm và Liêm liên tục va chạm bởi hai hệ niềm tin trái ngược, nhưng phía sau máy quay lại là sự ăn ý của Quách Ngọc Ngoan và Quang Tuấn. Sau Thiên đường máu, cả hai tiếp tục tái ngộ trên màn ảnh rộng nhưng trong một tương quan nhân vật hoàn toàn khác.

“Đối với tôi, Quang Tuấn là một người bạn diễn, đồng nghiệp rất đặc biệt. Tôi đã làm việc với Tuấn từ mười mấy năm trước, khi còn tham gia đóng phim truyền hình. Đặc biệt, trong năm 2026, chúng tôi có dịp tái ngộ trong dự án này. Thực sự, làm việc với Tuấn rất vui, rất ăn ý. Vì hợp rơ với nhau nên diễn rất đã”, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.