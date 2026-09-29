Những đối thủ màn ảnh đáng nhớ nhất của Thành Long

Thành Long xây dựng phong cách hành động dựa trên sự kết hợp giữa võ thuật, nhào lộn, hài hình thể và khả năng tận dụng đạo cụ. Vì thế, các màn giao đấu của ông thường không chỉ là cuộc so tài giữa hai nhân vật. Cách dàn dựng, nhịp độ và tương tác giữa các diễn viên cũng trở thành yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho từng cảnh phim.

Một trong những đối thủ đáng nhớ nhất là Benny “The Jet” Urquidez, võ sĩ kickboxing người Mỹ. Hai người từng tạo nên những màn đối đầu nổi bật trong Quán Ăn Lưu Động và Rồng Bất Tử. Khác với kiểu giao đấu thiên về hài hước thường thấy trong phim Thành Long, Urquidez sở hữu tốc độ cùng những cú đá mạnh, khiến các cảnh đối đầu trở nên quyết liệt hơn. Đặc biệt, màn giao chiến trong Quán Ăn Lưu Động được xem là một trong những trận đấu tiêu biểu của dòng phim võ thuật Hong Kong.

Thành Long trong những màn đối đầu đáng nhớ trên màn ảnh.

Lý Liên Kiệt lại mang đến một trường hợp đặc biệt. Hai ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á cùng xuất hiện trong Vua Kung Fu, tạo nên màn đối đầu được khán giả chờ đợi. Sự khác biệt về phong cách giúp cảnh đấu giữa Thành Long và Lý Liên Kiệt có màu sắc riêng. Thành Long nổi bật với khả năng ứng biến và tận dụng môi trường xung quanh, trong khi Lý Liên Kiệt gây ấn tượng bằng những động tác gọn, nhanh và chuẩn xác.

Ken Lo cũng là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm hành động của Thành Long. Từng đảm nhận nhiều vai đối thủ, Ken Lo tạo áp lực đáng kể trong những màn giao đấu nhờ nền tảng võ thuật và khả năng thực hiện các động tác tốc độ cao. Sự kết hợp giữa hai người đặc biệt đáng chú ý trong Túy Quyền 2, nơi các trận đánh được xây dựng với nhịp độ dồn dập và yêu cầu cao về thể lực.

Trong Who Am I?, Ron Smoorenburg trở thành đối thủ gây ấn tượng bởi ngoại hình cao lớn cùng khả năng thực hiện những cú đá trên không. Màn giao chiến trên nóc tòa nhà tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa vóc dáng của hai diễn viên. Thành Long liên tục di chuyển, né tránh và tận dụng địa hình, trong khi nhân vật của Smoorenburg dựa nhiều vào lợi thế thể hình cùng những đòn chân mạnh.

Những đối thủ góp phần tạo nên dấu ấn võ thuật của Thành Long.

Bên cạnh các đối thủ chuyên đóng vai phản diện, Hồng Kim Bảo và Nguyên Bưu cũng là những cái tên đặc biệt trong hành trình điện ảnh của Thành Long. Cả hai từng nhiều lần cùng Thành Long thực hiện các cảnh hành động, trong đó có những màn đối đầu trực tiếp. Sự ăn ý giữa ba người đến từ quá trình hợp tác lâu năm, giúp các pha hành động đạt độ chính xác và nhịp điệu đặc trưng.

Với Thành Long, một đối thủ đáng nhớ không nhất thiết phải là người khiến nhân vật của ông thất thế. Quan trọng hơn, họ phải tạo ra đủ sức nặng để màn giao đấu trở thành một phần nổi bật của bộ phim. Từ Benny Urquidez, Lý Liên Kiệt đến Ken Lo hay Ron Smoorenburg, mỗi người góp một màu sắc khác nhau vào hành trình xây dựng những cảnh hành động đặc trưng của Thành Long trên màn ảnh.