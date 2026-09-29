Emoura Phạm qua thử thách Swimsuit, hướng tới Top 20 Miss Grand International

Emoura Phạm trong phần thi áo tắm. (Ảnh: BTC)

Sáng nay (29/9), Emoura Phạm bước vào phần thi Swimsuit - trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026 tại Bangkok, Thái Lan.

Phần thi diễn ra trên rooftop của một khách sạn hạng sang, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố, nơi các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng catwalk, làm chủ sân khấu và phong thái trước ống kính.

Ở phần đồng diễn mở màn, đại diện Việt Nam diện áo tắm tông hồng, kết hợp kiểu tóc đuôi ngựa và layout trang điểm sắc sảo. Emoura Phạm được xếp ở vị trí trung tâm đội hình, thực hiện các động tác dứt khoát, giàu năng lượng trước khi bước vào phần trình diễn cá nhân.

Sân khấu với những bậc thang cao tạo thêm thử thách cho các thí sinh. Emoura Phạm duy trì sự ổn định trong từng bước di chuyển, kết hợp catwalk và tạo dáng trước ống kính, giữ phong thái xuyên suốt phần trình diễn.

Để chuẩn bị cho phần thi, tối trước đó Emoura Phạm tham gia tổng duyệt cùng các thí sinh, sau đó tiếp tục tập luyện riêng với huấn luyện viên đến khoảng 1h sáng. Sáng cùng ngày, cô thức dậy từ khoảng 3h để trang điểm, làm tóc cùng ê-kíp.

“Sau khi hoàn thành phần thi, điều đầu tiên em cảm thấy là nhẹ nhõm và rất vui. Em biết mình đã nỗ lực rất nhiều cho khoảnh khắc này và hôm nay em đã có thể mang tất cả những gì em chuẩn bị lên sân khấu. Em nghĩ điều quan trọng nhất với em trong phần thi Swimsuit hôm nay là được bước lên sân khấu với tâm thế thoải mái và thể hiện trọn vẹn năng lượng của mình,” Emoura Phạm chia sẻ.

Đại diện Việt Nam cho biết những ngày qua lịch trình khá dày, nhưng chính những lúc như thế này lại khiến cô cảm nhận rõ hơn mình đang thực sự sống trong hành trình Miss Grand International.

Trước khi đến Thái Lan, người đẹp dành nhiều thời gian tập luyện cùng huấn luyện viên để cải thiện kỹ năng trình diễn, kiểm soát hình thể và phong thái sân khấu. Cô cho biết Swimsuit là một trong những phần thi được chờ đợi nhất trong hành trình năm nay.

Bên cạnh phần thi chính thức, Emoura Phạm tiếp tục duy trì sự hiện diện tại các hạng mục bình chọn của cuộc thi. Mới đây, đại diện Việt Nam lọt Top 40 Country’s Power of The Year và bước vào vòng bình chọn thứ hai, qua đó có cơ hội giành suất vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Trước đó, cô lọt Top 10 Pre-Arrival, nhiều lần dẫn đầu Miss Popular Vote và đứng nhất Grand Day Experience, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 của hạng mục này. Ở phần thi Tài năng ngày 24/9, Emoura Phạm cũng lọt Top 15 với tiết mục kết hợp hát và nhảy trên nền ca khúc “Espresso” của Sabrina Carpenter.

Sau Swimsuit, Emoura Phạm sẽ bước vào vòng phỏng vấn kín ngày 4/10. Bán kết và phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc diễn ra ngày 7/10, trước khi chung kết Miss Grand International 2026 được tổ chức ngày 10/10 tại Thái Lan.

Video màn trình diễn của đại diện Việt Nam: