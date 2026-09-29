Giọng ca lighT trưởng thành từ 'Tân binh toàn năng', tung dự án âm nhạc đậm chất K-pop

Sau 8 tháng tập trung rèn luyện, dự án âm nhạc Vết thương đánh dấu bước tiến chính thức của lighT trên thị trường V-pop. Sản phẩm đầu tay của lighT có sự hợp tác cùng nghệ sĩ Hà An Huy. Anh là Quán quân Vietnam Idol 2023 và một trong những gương mặt nổi bật từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Hà An Huy cũng là nhạc sĩ sáng tác bài hát Vết thương. Ca khúc sở hữu cấu trúc giai điệu hiện đại, vừa vặn để tôn lên khoảng giọng và màu giọng đặc trưng của lighT. Hà An Huy chia sẻ: “Bài hát không viết về một câu chuyện tình yêu thông thường, mà khắc họa "cuộc chiến" nội tâm với những khoảng ngắt nghỉ và cao trào đòi hỏi người thể hiện phải xử lý tinh tế giữa kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc. lighT đã làm chủ ca khúc tốt, thể hiện đúng tinh thần và năng lượng mà bản phối hướng tới".

Ở phần dàn dựng vũ đạo, MV do WONBI (thành viên nhóm nhạc UPRIZE) đảm nhận vai trò choreography director. Là người đồng hành cùng lighT từ giai đoạn đầu của Tân binh toàn năng cho đến các hoạt động sau này, WONBI xây dựng hệ thống chuyển động tập trung vào tính kết nối giữa âm nhạc và ngôn ngữ cơ thể.

WONBI cho biết: “Toàn bộ hệ thống vũ đạo lần này được xây dựng dựa trên tinh thần giúp lighT có thể thể hiện tốt nhất và giữ trọn cá tính, màu sắc vốn có của bạn. Bài nhảy được thiết kế theo chuẩn vibe performance K-pop, với cường độ chuyển động cao và độ chính xác trong từng nhịp ngắt. Nhờ lợi thế kỹ năng vũ đạo sẵn có, lighT xử lý mượt mà các động tác đòi hỏi lực cũng như thần thái đối lập giữa hai bản ngã, tôn lên tối đa nét diễn xuất cơ thể trong cả phân đoạn solo lẫn nhảy nhóm".

Với Vết thương, lighT không chỉ đánh dấu bước khởi đầu chuyên nghiệp, mà còn là lời khẳng định rõ nét cho màu sắc cá nhân và định hướng âm nhạc mà giọng ca này kiên trì theo đuổi. Không ngừng trau dồi và bứt phá khỏi những giới hạn, lighT hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố đầy tiềm năng, mang đến nhiều đột phá cho mô hình nghệ sĩ độc lập thế hệ mới tại Việt Nam.