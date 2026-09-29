BigBang cháy vé 3 đêm diễn tại Taipei Dome, nâng tour kỷ niệm 20 năm lên 39 đêm diễn

Ngày 29/9, YG Entertainment thông báo toàn bộ vé cho ba buổi biểu diễn của BigBang tại Taipei Dome vào các ngày 9, 10 và 11/10 đã được bán hết trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm.

Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của nhóm BigBang khi tour diễn tiến vào chặng châu Á.

BigBang. Ảnh: YG

YG Entertainment đồng thời xác nhận bổ sung các buổi biểu diễn tại Hong Kong, Kuala Lumpur và Jakarta. Qua đó, “BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX: COSMOS]” được nâng lên tổng cộng 39 đêm diễn tại 19 thành phố.

Chuyến lưu diễn được công bố lần đầu vào tháng 6 với lịch trình ban đầu tại 18 thành phố. BigBang khởi động tour tại Goyang vào tháng 8, sau đó lần lượt đến Bắc Mỹ và châu Âu. Đáng chú ý, nhóm lần đầu biểu diễn tại Pháp với concert diễn ra tại Stade de France vào ngày 19/9.

Mới đây, G-Dragon, Taeyang và Daesung đã mang tour diễn đến sân vận động Tottenham Hotspur ở London vào ngày 26/9 theo giờ địa phương.

Theo YG Entertainment, đây là lần đầu tiên BIGBANG tổ chức concert riêng tại Anh sau 13 năm 9 tháng, kể từ năm 2012.

BigBang nâng tour kỷ niệm 20 năm lên 39 đêm diễn ở 19 thành phố. Ảnh: FB BigBang

Chia sẻ về cột mốc 20 năm hoạt động, các thành viên BigBang bày tỏ sự biết ơn đối với người hâm mộ VIP: “Thật kỳ diệu khi BigBang đã đạt đến cột mốc 20 năm. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có tình yêu và sự ủng hộ của các bạn”.

Các thành viên cho biết chính sự đồng hành của VIP đã giúp họ có thể đứng trên sân khấu với tư cách những người mà họ từng mơ ước, đồng thời gửi lời cảm ơn và tình yêu đến người hâm mộ.

Sau Taipei, BigBang sẽ tiếp tục chặng lưu diễn tại châu Á, với các điểm đến mới được bổ sung gồm Hong Kong, Kuala Lumpur và Jakarta. Tour “XX: COSMOS” vì thế tiếp tục mở rộng quy mô, đánh dấu hành trình đặc biệt của nhóm trong năm kỷ niệm 20 năm hoạt động.